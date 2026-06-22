Най-важните новини за деня: 22 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 22 юни 2026 г.

СКАНДАЛЪТ "БАБА АЛИНО": ИЗДИРВАНИЯТ ОЛЕГ НЕВЗОРОВ СЕ ПОЯВИ НА СРЕЩА СЪС СОБСТВЕНИЦИ (СНИМКИ)

Украинският инвеститор Олег Невзоров, чието име през последните седмици беше многократно свързвано със скандалния комплекс в местността Баба Алино край Варна, се е появил публично на среща със собственици на имоти в селището. Това стана ясно от съобщения и снимки, публикувани в социалните мрежи от свързани с корпорация "КУБ" и "Форест клуб" профили.

"ИНАЧЕ СИСТЕМАТА ПОТЪВА": ЕКИМДЖИЕВ НАСТОЯВА ЗА ПРОЧИСТВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Ако некорумпирани прокурори си признаят, че са правили кариера в корумпирана среда, собственият им авторитет се губи. На преден план е личният пред обществения интерес. Трябва да се приеме специално законодателство с кратък период на действие, който да има символно значение - да се прочисти системата от корумпираните магистрати. Така новите в системата няма да имат развращаващи примери до себе си. Символите са важни в този момент. Иначе системата потъва. Това мнение изрази адвокатът Михаил Екимджиев в ефира на Нова телевизия.

СМЕТНАТА ПАЛАТА РАЗБИ НА ПУХ И ПРАХ УПРАВЛЕНИЕТО НА МИЛИОНИТЕ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Близо 523 млн. лева, събрани от глоби за нарушения на пътя, стоят неизползвани във Фонда за безопасност на движението, докато България продължава да е сред държавите с най-висока смъртност при катастрофи в Европейския съюз. Част от средствата, предназначени за предотвратяване на тежки инциденти, са били насочвани към ремонти на сгради на МВР, покупка на климатици, униформи, канцеларски материали и дори провеждане на конкурси като "Пътен полицай на годината".

УПРАВЛЯВАЩИТЕ КАТО РЕАЛ МАДРИД И БАЙЕРН МЮНХЕН: ПЕКАНОВ СЕ ХВАЛИ С ПВУ

"България ще получи 1 млрд. евро по четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост заради създаването на новата Антикорупционна комисия. Това ще даде глътка въздух за държавната хазна на България". Това заяви пред БНТ вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ. Още: 100% от парите по ПВУ: Атанас Пеканов обяви новата цел и каза за санкциите срещу Русия

КАК РАДЕВ ДЕЙСТВА КАТО БОРИСОВ: ПЕТЪР ЧОЛАКОВ АНАЛИЗИРА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПРЕМИЕРА (ВИДЕО)

Никаква изненада няма в поведението на Румен Радев по отношение на санкциите срещу Русия. Неговата позиция не променя нищо. Българският министър председател действа полифонично вече със своята външна министърка. В Брюксел се говори едно, в София - друго.

ЗАЩО ДЕЛЯН ДОБРЕВ СИ ТРЪГНА И ОГОЛИ ЛИ СЕ ГЕРБ: ОТГОВОРЪТ ОТ ЛИДЕРА НА СДС

"Това, което мога да кажа е, че Делян Добрев иска да поработи повече в личните си дела. Добрев е най-добрият енергиен специалист в България през последните години, така че му желая успех. На добър път!". Такова пожелание отправи лидерът на СДС Румен Христов пред БНТ след напускането на Делян Добрев от парламентарната група на ГЕРБ. Още: Делян Добрев напуска Народното събрание и политиката

ПОД ПАГОН И ФУРАЖКА: КОЛКО СА ДЕПУТАТИТЕ ВОЕННИ ИЛИ РАБОТИЛИ В МВР (II ЧАСТ)

Както вече знаете от първата част на статията, от 240 народни представители, едва 23-ма са бивши военни и бивши служители в системата на МВР. Най-много са в парламентарната група на “Прогресивна България“ (ПБ) цели 14, като към тях включхме и преминалите в изпълнителната власт Румен Радев и Димитър Стоянов. На второ място е ПГ на ГЕРБ-СДС с 6 депутати с такъв профил. В тази група има най-много бивши министри на вътрешните работи.

МЛАДИТЕ В БЪЛГАРИЯ С НЕРАВНОМЕРЕН ДОСТЪП ДО КУЛТУРА - ИСКАТ ВЪВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРЕН ПАСПОРТ

Децата и младежите в България биха използвали културен паспорт с годишен бюджет за посещение на културни събития. Това показват данните от първото по рода си национално представително социологическо изследване "Културно участие и въвеждане на културни паспорти за деца, младежи, ученици и студенти", чиито резултати бяха представени преди дни. Изследването е организирано от Обсерватория по икономика на културата, Фабриката за идеи и Асоциация за развитие на София, с финансовата подкрепа на Фондация "Лъчезар Цоцорков", и е проведено от социологическа агенция "Алфа Рисърч" в периода 28 април – 20 май 2026 г. сред 505 деца, ученици и младежи на възраст 6–18 години от областните градове в България.

И ЕВРОПА ИМ КАЗА ЗА „СРЪБСКИ СВЯТ“: СЛЕД ДОКЛАДА НА ЕП - СКОПИЕ МЪЛЧИ ЗА ИСТОРИЧЕСКАТА КОМИСИЯ С БЪЛГАРИЯ

Близо седмица след приемането на резолюцията на Европейския парламент за напредъка на Северна Македония към Европейския саъюз - пълният текст на доклада вече е публично достъпен и в него има интересни моменти, които заслужават обществено внимание. Европейският парламент със своята резолюция отбеляза със съжаление липсата на напредък на югозападната ни съседка, напомни й, че не са осъществени ключови реформи и че не са вписани българите в македонската конституция, което е част от европейската преговорна рамка.

ГОЛЕМИЯТ ТРОФЕЙ НА ПУТИН СЕ ПРЕВЪРНА В КАПАН: УКРАЙНА ПАРАЛИЗИРА ЖИВОТА В КРИМ, РУСНАЦИТЕ СА В ПАНИКА, ПРОПАГАНДИСТИТЕ ЧАКАТ НАЙ-ЛОШОТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинските сили не спират да провеждат серия от удари, за да лишат Русия от възможността да поддържа логистиката си и да транспортира гориво през Керченския проток. Голямата новина от 21 юни е унищожението, което украинските дронове донесоха в окупирания Крим и от отсрещната страна на пролива - в руския Краснодарски край. Вчера след въздушно нападение пламна нефтохранилище в търговското пристанище на Керч (на п-в Крим), а пристанището „Кавказ“ на руския бряг на Керченския проток (в Краснодарския край) също бе обхванато от пожар заради удари. Местните власти потвърдиха атаките, а жителите на Крим и туристите вече се скубят за косите.

ЕНЕРГИЕН ШОК, ИНФЛАЦИЯ И НОВИ ЛИДЕРИ: СВЕТЪТ СЛЕД ВОЙНАТА С ИРАН

Рамковото споразумение между САЩ и Иран създаде предпоставки за прекратяване на военните действия и за постепенно възстановяване на енергийните доставки и търговията в Персийския залив. Но не очаквайте световната икономика да се върне към състоянието си отпреди началото на конфликта между САЩ, Израел и Иран, пише The New York Times.