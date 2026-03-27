Най-важните новини за деня: 27 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 март 2026 г.

СТРАХ ТРЕСЕ ВСС: ПОИСКАХА ЯНКУЛОВ ДА МЪЛЧИ НА ЗАСЕДАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО С БУРНА РЕАКЦИЯ

Публичното негодувание между служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов и членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) с нелегитимно управление и отдавна изтекъл мандат навлезе в нова фаза на напрежение. Причината - представляващия ВСС Боян Магдалинчев изрази становище, че министърът на правосъдието и неговите заместници, които по закон присъстват на заседанията на ВСС без право на глас при вземането на решения, следва само да мълчат, когато са в залата.

СХЕМАТА "БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ": МИЛИОНИ ОТ АПИ СТИГАТ ДО СВЪРЗАНИ ФИРМИ И РОДНИНИ

Разследването "Безпътна помощ" на "Антикорупционния фонд" (АКФ) продължава с нови доказателства, които вече не просто описват схема, а проследяват парите в нея. Първата част очерта модела - държавата плаща за "безплатна пътна помощ", която не е публично известна и се превъзлага незаконно - сега става ясно и как точно се движат средствата.

ПРЕВАНТИВНИ РЕМОНТИ, ЛИПСА НА ГАРАНЦИЯ, ОПАСНОСТ ДА НЯМА ПАРИ ЗА ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ: НАЙДЕНОВ ЗА РЕМОНТИТЕ И АПИ

Всички плащания са за ремонт и поддръжка. Това са заварени договори, подписвани 2024 и 2025 г. пролетта. В момента се работи по възложените дотук неща. Спрели сме плащанията към Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), защото трябваше да проверим какво е финансовото състояние. От вчера съм издал заповед за подновяване на плащанията. Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов относно изхарчените пари за ремонт на пътища.

"НЕ СЕ РАЗДАВАТ ХЕЛИКОПТЕРНИ ПАРИ": ГЮРОВ ОБЯВИ МЕРКИТЕ СРЕЩУ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ КРИЗАТА С ГОРИВАТА (ВИДЕО)

Целият пакет от мерки във връзка с последствията от кризата в Близкия изток има за цел да прекъсне пренасяне на напрежение по веригата на доставки, така че да запазим възможността на гражданите да пазаруват. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет. Той посочи, че щаб в Министерския съвет ще следи цените на електроенергията и на храните, за да определя нивото на риск в системата и да може да активира допълнителни мерки.

"СЛУЖЕБНИЯТ КАБИНЕТ НЯМА ДА БЪДЕ ОТПУСКАРСКИ“: ХРИСТАНОВ ВАДИ СХЕМА СЛЕД СХЕМА – МЕСО, ДЪРВА ЗА ОГРЕВ, ЗАПЛАТИ ЗА ФАНТОМИ-ЧИНОВНИЦИ

За съжаление има регрес, има проблеми, но както решаваме всички проблеми, така и там – това заяви служебният земеделски министър Иван Христанов, коментирайки какво става с Капитан Андреево. Той смята, че чрез такива "златни договори" има отчет към партийни касички - ОЩЕ: Изплува името на Таки - 3 години българското правосъдие не прави нищо за ГКПП Андреево

МАКЕДОНЦИТЕ СА БЪЛГАРИ: ГРЪЦКО ГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ГО ДОКАЗВА

Населението в Република Северна Македония има най-голямо сходство с българските гени, а не със сръбските или гръцките, доказва гръцко изследване на професора по генетика Константинос Триантафилидис. Той е публикувал своето изследване в книгата "Генетичната история на гърците", която излиза на 11 февруари 2020 година. Книгата не само че е достъпна за средностатистическия читател, интересуващ се от произхода на гърците, но и доказва произхода на населението на нашата югозападна съседка и оборва тяхната опорка, че българите са татари или монголи, както и че съвременните македонци са потомци на Александър Македонски.

"НЯМАМЕ НУЖДА ОТ ОРБАН": ПЕТКО ПЕТКОВ ЗА УМОРАТА ОТ СИЛНАТА РЪКА И НЕИЗБЕЖНА КОАЛИЦИЯ СЛЕД ИЗБОРИТЕ (ВИДЕО)

Българите не търсят авторитарен лидер, а по-скоро баланс между партиите, въпреки политическата криза. Това заяви изпълнителният директор на "Gallup International" Петко Петков в интервю за Студио Actualno, където очерта вероятен коалиционен сценарий след вота, предупреди за подвеждащи интерпретации на социологически данни и разкритикува "пожелателното говорене" на новите политически проекти.

POLITICO: СПОМНЕТЕ СИ БЪЛГАРИТЕ ОТ GALAXY LEADER, ХИЛЯДИ МОРЯЦИ СЕГА СА БЛОКИРАНИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

В Персийския залив хиляди моряци са блокирани на кораби, които не могат да се движат, с опасен или разлагащ се товар, а понякога дори с техни колеги, които са ранени или загинали и не могат да бъдат евакуирани. В Червено море моряците издържат на подобни опасности вече повече от две години. Това не са изключения. С изострянето на глобалната конфронтация моряците понасят последствията. Резултатът е истинска човешка трагедия, а последиците от нея ще засегнат всички нас, пише Politico в свой материал, фокусиран върху тази част от войната на САЩ и Израел срещу Иран.

САЩ ПРАЩАТ ОЩЕ 10 000 ВОЙНИЦИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК: ТРЪМП МИСЛИ И КАЗВА, ЧЕ ПРЕГОВАРЯ С ТОЧНИТЕ ХОРА В ИРАН (ВИДЕО)

Белият дом и Пентагонът обмислят изпращането на още 10 000 американски войници в Близкия изток. Решението дали ще стане се очаква следващата седмица и идва в момент, когато администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля военни варианти срещу Иран, включително евентуална сухопътна операция. Това предаде изданието Axios. Новината идва на фона на материал на CNN, че американският президент Доналд Тръмп обмисля допълнителна ескалация на войната, включително със сухопътна операция, но при различни варианти (превземане на ключови обекти, дори ядрени за "конфискация" на обогатен уран), ако дипломацията се провали и сега не бъде договорен мир с Иран. Всеки вариант обаче е рисков, може да доведе до много американски военни жертви, а Техеран може да разшири войната с удари по нови цели.

ВОДЯТ СЕ ТАЙНИ ПРЕГОВОРИ ЗА МИР: АКО САЩ ПРЕВЗЕМАТ ОСТРОВ ХАРГ, ИРАН ЩЕ Е В ЪГЪЛА И ЩЕ АТАКУВА

"Възможно е да бъдат активирани хутите във войната с Иран, но се чака развитието на войната. Иран няма да ескалира повече първи конфликта, но ако САЩ ескалират конфликта с превземането на остров Харг, Иран ще са в ъгъла и ще се опитат да отговорят". Това коментира бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев.

ВОЙНАТА В ИРАН УДРЯ ЗДРАВО И КИТАЙ

За да помислите как войната в Иран се отразява на Китай, можете да погледнете Иу, световен търговски център в източната провинция Джъдзян, където се намират обширни пазари на едро, продаващи стоки от фиби за коса до играчки.

СЕРИОЗНИ СЪМНЕНИЯ В КАПАЦИТЕТА И УМЕНИЯТА НА ТРЪМП. ТЕХЕРАН ПОСТИГА ЦЕЛИТЕ СИ

Американският президент Доналд Тръмп отложи плана си да "унищожи" иранската енергийна инфраструктура и отново се отказа от ултиматума си. Този път той удължи с 10 дни крайния срок, който беше поставил на Техеран да отвори Ормузкия проток. Това е втори такъв случай за последните четири дни, като той твърди, че бил взел това решение в отговор на "искане от страна на иранското правителство", пише "Дейли телеграф". В събота Тръмп обяви 48-часов ултиматум, преди да започне "унищожаването" на енергийната инфраструктура на Иран, а в понеделник удължи срока с още 5 дни.

ДОКАТО ТРЪМП ЗЛОСЛОВИ ЗА УКРАЙНА, РУСИЯ ОТКРИТО СЕ ПРИЦЕЛИ В ПРИБАЛТИКА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп, който побърка цялата планета, не дава никакви признаци, че ще спре скоро. И отново, както е характерно за него, обърна плочата относно Украйна – всъщност пак по-силно показа очевидното от дълго време насам, че ако имаше как по-безболезнено да го направи, щеше да приключи войната там като позволи на руския диктатор Владимир Путин да спечели категорично.