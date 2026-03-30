Най-важните новини за деня: 30 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 30 март 2026 г.

БЛИЗО 100 АРЕСТА ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ, ВЛАСТТА МИСЛИ КАК ЩЕ ГЛАСУВАТ НЕЗРЯЩИТЕ (ВИДЕО)

95 лица са задържани в рамките на 120 специализирани полицейски операции във връзка с нарушение на политическите права на гражданите. Информацията е към 8.30 днес и бе оповестена от заместник-министъра на вътрешните работи Иван Анчев по време на брифинг на Координационния съвет за изборите. За този период са подадени 576 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Най-много са в Бургас -97, СДВР - 58 и Враца -50.

ЕМИЛ ДЕЧЕВ СЪС СКАНДАЛНИ РАЗКРИТИЯ ЗА ПЪТУВАНИЯТА НА ПРОКУРОР РУСИНОВА С ПЕТЬО ЕВРОТО

Ръководителят на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова многократно е преминавала границата на България със съседни държави с два автомобила с лица, които в същите тези автомобили са пътували с Петьо Петров - Еврото. Това се е случвало, след като през април 2020 г. Антикорупционния фонд публикува данни за "Осемте джуджета". Това съобщи на брифинг служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

ТЕЧ ЗА РУЖА ИГНАТОВА ОТ ЕВРОПОЛ, ПРЕЗ МВР? ПРОКУРАТУРАТА - СЪС "ЗАТВОРЕНИ ОЧИ"

Прокуратурата не е предприела никакви реални действия по сигнал на съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов за предполагаем теч на информация за издирваната "криптокралица" Ружа Игнатова. Кандидат-депутатът от ПП-ДБ се позовава на придобита от него информация, според която двама служители на МВР са участвали в оперативна среща на Европол с кодово име Op Satellite по темата за криптосхемата OneCoin на Игнатова, ощетила жертвите си из цял свят с над 4 милиарда долара. Срещата се е провела на 15 март 2017 г. в Хага, след което „към лица от обкръжението на Ружа Игнатова е имало теч на информация“, твърди Божанов и посочва, че знае имената на служителите на МВР.

БЪЛГАРИЯ СРЕД НАЙ-ПРОБЛЕМНИТЕ ДЪРЖАВИ В ЕС ПО ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА

България попада сред държавите в Европейския съюз, в които върховенството на закона системно се подкопава, показва годишният доклад на Civil Liberties Union for Europe. Анализът, базиран на данни от над 40 неправителствени организации в 22 държави, поставя страната редом до Унгария, Словакия, Хърватия и Италия в групата на т.нар. „разграждащи“ управления.

"НЯМАМЕ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С АПИ": ГОВОРИ СОБСТВЕНИКЪТ НА ФИРМАТА ЗА ПЪТНА ПОМОЩ, ОБВИНЯВАНА В МОНОПОЛ

Не съм осъждан. Не съм би в затвора. Това каза Юлиян Янков, собственик на „Юнит Асист“ в ефира на Нова телевизия относно обвиненията, че източват огромни суми на месец от АПИ за пътна помощ по магистралите. „Имаме сключен договор „Автомагистарли“ и след това с много други малки фирми. Имаме договори за наем и ползваме тяхна техника и техни шофьори“, обясни той. И беше категоричен, че нямат сключен договор с Агенция Пътна инфраструктура (АПИ).

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2090 Г.: МАСОВО ИЗЧЕЗВАМЕ, САМО В ДВЕ ОБЛАСТИ ЩЕ ЖИВЕЯТ ПОВЕЧЕ ХОРА (ИНТЕРАКТИВНА КАРТА)

Колко хора ще живеят в България през 2090 г.? Няма кой да ви отговори точно, но можем да добием доста добра представа от прогнозните данни на Националния статистически институт (НСИ), според които можем да видим промените в броя на населението в областите на страната ни след 64 години. Да, може би ви звучи все едно това време е много напред в бъдещето, но е добре да знаем какво ни очаква и в кои области ще има драстични разлики от настоящото положение.

ВОЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ И ПАРИ ЗА ОРЪЖИЕ ЗА УКРАЙНА: РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ВИЗИТАТА НА ГЮРОВ В КИЕВ (ВИДЕО)

Ще продължим да подкрепяме Украйна и ще вървим заедно по пътя към нашето общо бъдеще в Европейския съюз и НАТО. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски след двустранната им среща. Премиерът Гюров изтъкна, че настоящото посещение на водената от него българска делегация в Киев ясно показва подкрепата на страната ни за Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и дълготраен мир в интерес на сигурността не само на самата Украйна, но и на цяла Европа.

КАМЪЧЕТАТА, КОИТО КЛАТЯТ КАРУЦАТА НА ПУТИН: ИНТЕРНЕТ, РУСКИ СТУДЕНТИ И ПВО (ОБЗОР - ВИДЕО)

"WhatsApp умря, Телеграм ще умре в следващите дни, MAX расте, така че всичко е наред". Думите са на Михаил Осеевски, президент на "Ростелеком". Те обаче са само един малък показателен щрих на поредния епизод от сериала "Разпад на Путинова Русия". Конкретно става въпрос за налагано от Кремъл ограничение на инструментите за по-свободна комуникация и Интернет в Руската федерация.

ИЗРАЕЛ ПОМОГНА НА УКРАЙНА С УДАР В ИРАН: ЗАЩО ТОВА Е ЛОША НОВИНА ЗА ПУТИН

Войната на руския диктатор Владимир Путин в Украйна се преплита с войната на САЩ и Израел срещу Иран - както иранците пращаха дронове "Шахед" на руските сили за удари по украински градове, така и сега Москва осигурява разузнавателна информация на Техеран, плюс оръжия и други помощи. Издирваният от съда в Хага стопанин на Кремъл има изгода, защото според Киевското училище по икономика (KSE) прибира по около 760 милиона долара в хазната на ден от войната в Иран заради покачващите се цени на петрола. Сега обаче Путин е изправен пред съществена криза.

НЯМА ПРИЧИНА ЗА ПО-СКЪПИ ХРАНИ СЕГА: НЕ ПЕТРОЛЪТ, ДРУГИ СУРОВИНИ СА ПО-ВАЖНИ

Далеч сме още от криза с горивата, която да предизвика криза с цените в потребителския сектор, специално храните. Това заяви Николай Вълканов, изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия. Той напомни как при световната финансова криза от 2008 година цените стигнаха почти 150 долара за барел "Брент" (европейският сорт "черно злато"), сега нивото още е далеч от тогава. Кризата по онова време тръгна от срива на имотния пазар в САЩ.

КОГА ЩЕ СВЪРШИ КРИЗАТА С ГОРИВАТА: ТОЧНА ПРОГНОЗА НА МИЛЕН КЕРЕМЕДЧИЕВ (ВИДЕО)

Очаквам цените на горивата, поскъпнали заради войната в Иран, да се успокоят за няколко месеца, вероятно пет-шест. Това каза в предаването Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на икономиката и на външните работи Милен Керемедчиев. Според него ситуацията с петрола не е чак толкова драматична, а с цените няма чак толкова голяма истерия. Той припомни, че в края на първия и началото на втория мандат на Барак Обама като президент на САЩ, в продължение на три години и половина цената на нефта беше над 100 долара за барел. Също така по времето на Джо Байдън, при започването на войната в Украйна, цената на барала стигна до 130 – 140 долара в продължение на 5-6 месеца.

СЛЕД ХАМЕНЕЙ: ИСТОРИК ТВЪРДИ, ЧЕ САЩ НЕ ИСКАТ СМЯНА НА РЕЖИМА, А ХАОС В ИРАН

Френският историк и демограф Еманюел Тод даде интервю за японското издание Bunshun, в което разкри мнението си за истински причини за атаката на САЩ срещу Иран. Тод, автор на "Поражението на Запада", преведена на 27 езика, счита, че администрацията на Тръмп напълно е "загубила връзка с реалността".