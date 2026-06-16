Повече слънце или дъжд? Времето до края на юни 2026 г.

От 16 юни 2026 г. под влияние на студен атмосферен фронт, въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще духа до умерен северозападен вятър. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25° и 30°. И през следващите три дни въздушната маса ще е неустойчива, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 15-21 юни 2026 г.

Слънце и дъжд

В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури.

През почивните дни ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30° и 35°. Предимно слънчево, в равнините и горещо ще е и в началото на следващата седмица.

23-25 юни

През периода 23-25 юни, под влияние на преминаващ атмосферен фронт, атмосферата отново ще се лабилизира. Слънчеви часове ще има преди обяд, а след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Температурите слабо ще се понижат. През следващите три дни ще бъде предимно слънчево. Температурите постепенно ще се повишават. В края на юни въздушната маса отново ще е неустойчива и в следобедните часове отново ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

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