30 септември 2025, 13:17 часа 458 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 1 октомври (сряда)

През нощта над страната ще има разкъсана облачност, над много райони незначителна. Ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по крайбрежието на морето малко по-високи, в София - около 6 градуса. В сряда облачността ще бъде разкъсана, над много райони често значителна. След обяд на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в Западна България до 23 градуса в югоизточните райони от страната, в София – около 16 градуса.

Вечерта от запад ще започне бързо увеличение на облачността и ще завали дъжд. През нощта срещу четвъртък в западните райони валежите ще са интензивни и значителни по количество. Вятърът ще започне да се ориентира от североизток, да се усилва и с него да нахлува студен въздух.

Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна.

В планините и по морето

В планините облачността ще бъде значителна. След обяд в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра сняг. През нощта срещу четвъртък валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен, по най-високите части на Рила и Пирин силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра - около 5 градуса.

По Черноморието ще има променлива облачност, почти без валежи. Ще духа слаб запад-северозападен вятър, който около и след обяд ще бъде от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 20 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но през нощта срещу четвъртък ще се усили.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 24 мин. и залязва в 19 ч. и 08 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 44 мин. Луната в София изгрява в 16 ч. и 24 мин. и залязва в 0 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: един ден след първа четвърт.

Източник: meteo.bg

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
