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Сигнал: МРРБ опитало да смени ръководството на “Автомагистрали“ ЕАД

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Сигнал: МРРБ опитало да смени ръководството на “Автомагистрали“ ЕАД
Снимка: АПИ
Представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са опитали днес да сменят управителния съвет на държавното дружество “Автомагистрали“ ЕАД. Това научи Actualno.com от свои източници.

“В 16,55 часа днес беше направен опит от представители, по техните думи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да бъде отстранен безцеремонно, незаконно и брутално досегашният управителен съвет на дружеството, който го управлява през последните няколко години“, се казва в сигнал до Actualno.com.

Actualno.com

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