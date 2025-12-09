Спорт:

Спряха ферибот за Румъния и каква е обстановката по границите ни

От 14:00 часа на 8 декември фериботният кораб ,,Бдин”, обслужващ линията Никопол-Т. Мъгуреле, не извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“, цитирани от БТА. 

Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Румъния

За границата с Гърция е получена информация, че протестиращите гръцки фермери са преустановили пропускането през граничния преход „Капитан Петко войвода – Орменион“ на тежкотоварни автомобили в двете посоки от 16:00 часа вчера, няма постъпили данни за краен час на блокадата.

На границата с Република Турция трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили. На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

