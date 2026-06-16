Шеметен комедиен вихър завладява София: Звездният състав на „Откачена фамилия“ обещава смях от сърце

Сред заглавията от богатия събитиен календар на София се откроява едно изключително събитие – комедията „Откачена фамилия“ от краля на комедията Рей Куни, която ще се играе на столична сцена на 27 юни. Постановката обещава на столичната публика зареждащи емоции, бягство от сивото ежедневие и истински релаксиращо изживяване.

Звездният актьорски състав на спектакъла е абсолютна гаранция за забавление и смях от сърце. На сцената ще се развихрят едни от най-любимите и разпознаваеми лица от българския театър: Димитър Баненкин, Валентин Танев, Мария Сапунджиева, Ева Тепавичарова, Иван Савов, Анна Симова и Явор Костов. Техният доказан комедиен талант превръща всяка секунда от представлението в истински празник на хумора.

„Откачена фамилия“ не е просто обикновена комедия, а истински комедиен маратон. Това е пиеса-десерт: бърза, остроумна, лека, с хрупкави персонажи и достатъчно неочаквани обрати за всеки вкус. Динамиката на действието е шеметна – всяка реплика заплита сюжета, всяко движение на героите е рисковано, а всяка блъсната врата крие поредния луд маниак зад себе си. Въпреки забавния си тон, пиесата умело разглежда сериозни житейски въпроси през една изключително свежа, комична призма. Това е постановка без капчица политическа коректност, създадена с една-единствена цел – чиста и неподправена радост от начало до край.

Продукцията е дело на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, а режисурата е поверена на талантливия Валентин Танев, който успешно балансира между ролята си на сцената и тази зад кулисите. Софийската публика я очаква истински шеметен комедиен вихър, който ще я отведе директно в света на доброто настроение.

Билетите за това незабравимо театрално приключение вече са в продажба. Желаещите могат да ги закупят на касата на Театър „Българска армия“ или онлайн – бързо и само с няколко клика, през Grabo.bg на следния линк: https://grabo.bg/sofia/otkachenata-familiia-0t4fv7

Не пропускайте възможността да си подарите една вечер, изпълнена с качествен смях и вдъхновяващи актьорски превъплъщения!