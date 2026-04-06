Зам.-кмет: Стара Загора трябва да бъде инструалното сърце на България

WorkIn Stara Zagora, най-голямото HR събитие в Южна България, стартира днес в сградата на Държавната опера. То ще продължи два дни, а темите на лекциите са в сферата на новите технологии, таланта и креативността, имплементирането на иновации в ежедневната работа и развитието на личен бранд.

Радостин Танев, зам.-кмет с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“, даде официален старт на събитието: „Благодаря на всички, които се включиха във форума и повярваха в нас, защото знаем колко труд и усилия са вложени, за да бъде успешен. С всяка изминала година броят на компаниите и участниците се увеличава, което доказва, че не трябва да се отказваме.“

Зам.-кметът представи на сцената екипа на отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ и сърдечно им благодари за организацията на събитието, което вече четвърта година събира все повече хора. Публиката посрещна с аплодисменти началника на отдела Росица Райкова, както и Вероника Петкова и Мариана Перчемлиева – главни експерти, Ани Карагьозова и Пенка Донева – старши експерти, Кристин Костадинова и Моника Минтова – младши експерти.

„Искрено благодаря на екипа. Ще продължаваме да работим усилено, защото вярваме, че Стара Загора трябва да бъде индустриалното сърце на България. Важно е нашите деца да изберат да останат в Стара Загора“, добави Радостин Танев. Статуетки в знак на благодарност бяха поднесени на генералните спонсори на събитието – ОББ, Smart Solar и Sunotec.

Форумът започна с вдъхновяващо изпълнение на Кристиян Янкулов, който е и лектор в първия ден. За да допълнят атмосферата на песните, до него застанаха артистите от Театъра на огъня и сенките.

Водещите Желязко Динев от Телевизия Стара Загора и Христина Христова - водеща на сутрешния блок „Денят започва“ по БНТ 1, също дадоха своя принос за запомнящото се начало на тазгодишното издание с авторски скеч, пресъздаващ съвременно интервю за работа.

След откриването на форума заместник-кметовете Радостин Танев и Светослав Колев (с ресор „Финанси, бюджет и икономика“) посетиха всеки един от щандовете, за да поздравят представителите на фирмите и да споделят впечатленията си от форума.

По данни на организаторите общо над 2500 посетители са участвали в кариерния форум до момента, а изложителите са над 100.

Събитието ще продължи през целия ден днес, както и утре – 4 април, с интересни и полезни лекции и ползотворни срещи между работодатели и посетители.

В днешния ден лектори са Кристиян Янкулов с тема „Креативността като професия – възможностите на дигиталния свят“, Петър Иванов – „Добавяне на AI като нов член на екипа – последното поколение“, и Георги Първанов – „Как да изградим личен бранд на пазара на труда“.

Утре, 4 април, участниците ще имат възможност да чуят Иво Аръков с темата „Голата истина: как да бъдеш интересен в свят, пълен с конкуренция“. Александър Сано ще представи своята гледна точка по темата „От мечта до реалност – цената на успеха и смелостта да го преследваш“, а Милица Гладнишка ще разкаже за „Кариера без рамки: как да превърнеш таланта си в професия“.