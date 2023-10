Малшанс за Григор Димитров при жребия за турнира във Виена

Ако Гришо премине през 21-годишния италианец, ще премери сили с поставения под №1 едно в схемата Даниил Медведев. Руснакът ще защитава титлата си от миналата година, когато отстрани Димитров на полуфиналите. В австрийската столица почитателите на тениса ще могат да се насладят още на качествени състезатели като Яник Синер, Бен Шелтън, шампионът от 2021 година и олимпийски първенец от Токио 2020 Александър Зверев и Стефанос Циципас.

🚨 MAIN DRAW IS OUT 🚨 Some 🔥 first-round matchups at #erstebankopen 2023 🎾💥 #ATPVienna #ATP500 pic.twitter.com/F1WKqAwv27