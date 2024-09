На изпроводяк: Зверев заби точката на турнира на US Open! (ВИДЕО)

Световният номер 4 Александър Зверев не успя да се класира за полуфиналите на US Open 2024, след като отстъпи на представителя на домакините Тейлър Фриц в четирисетов дуел на 1/4-финалите на надпреварата.

Зверев загуби първия сет в тайбрек, а след това изравни с победа във втория сет. Фриц обаче успя да го пречупи в следващите два сета, като единият отново бе спечелен в тайбрек. Германецът се пропука във важните моменти и отстъпи на 12-ия в света.

ОЩЕ: Грозна проява: Юлия Путинцева унижи момиче, подаващо топки на US Open (ВИДЕО)

Все пак Зверев успя да остави своя отпечатък в мача, като дори реализира точка, която е кандидат за номер 1 на турнира. Германецът достигна до наглед невъзможна топка в дъното на корта, за да я удари със сетни сили по посока на противника.

Зверев успя така да завърти топката, че тя премина покрай мрежата и се озова от външната страна на ръба на страничната линия. Фриц нямаше какво да направи в ситуацията, като единствено изгледа безнадеждно как топката влиза в корта.

Вижте брилянтния удар на Зверев във видеото:

ОЩЕ: "Движи се като котка": Брилянтният лоб на Григор, с който подлуди американската публика (ВИДЕО)

Zverev with the shot of the tournament 🤯pic.twitter.com/RPQ7PcmqRS