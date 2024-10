Сюрпризите за Гришо валят! Потенциална заплаха отпадна, добър приятел също се сбогува с Париж

Добрите новини за Григор Димитров от Мастърс-а в Париж валят! Един от най-силните състезатели в потока на първата ракета на България - Франсис Тиафо, отпадна от надпреварата. В същото време приятелят на Гришо - Андрей Рубльов, изненадващо бе елиминиран на турнира във френската столица.

Световният номер 17 Тиафо допусна обрат и загуби от 21-годишния французин Джовани Мпетши Перикар. Американецът отстъпи с 1:2 сета (7:6(5), 6:7(4), 3:6). Той беше сред потенциалните съперници на Гришо в четвъртфиналната фаза. Французинът обаче е във върхова форма, той спечели титлата в Базел в неделя и то след страхотно представяне, побеждавайки младата американска надежда Бен Шелтън на финала - мощният тенисист има бомбен сервис, убийствен форхенд и показва железни нерви на мрежата.

Gio marches on 💥@MpetshiG rips 28 aces and defeats Tiafoe 6-7 7-6 6-3 on his main draw debut at #RolexParisMasters pic.twitter.com/V3vsOv1DkZ