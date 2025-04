Тотален крах! Григор Димитров претърпя възможно най-тежката загуба в тениса

Водещият български тенисист Григор Димитров претърпя кошмарна загуба от световния номер 10 Алекс де Минор с 0-6, 0-6 в среща от 1/4-финалите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло. Двубоят продължи едва 45 минути. Българинът не успя да се пребори за трети полуфинал в надпреварата, след като изигра най-слабия си мач за 2025 година и един от най-слабите двубои в кариерата си. А статистиката за мача бе красноречива: само 1 уинър и цели 23 непредизвикани грешки от ракетата на българина.

Двубоят започна на сервис на Григор, който спечели първите две точки в гейма, но след това се пропука и позволи на Де Минор да вземе четири поредни разигравания. Така австралиецът направи ранен пробив, а след това го затвърди със спечелен сервис гейм на 30. Димитров имаше нови трудности и в третия гейм, когато Де Минор пак го проби, за да поведе с 3-0 гейма. "Демона" затвърди и втория пробив със сервис гейм на 30. Последва и трети пробив, и то на нула. Сервирайки за сета, Де Минор нямаше проблеми и спечели частта с 6-0.

Lightning start …… 🇦🇺 Alex de Minaur 6-0 in just 25 minutes to open his Monte Carlo QF vs. 🇧🇬 Grigor Dimitrov. #TheFirstServe pic.twitter.com/L8awjCLSui