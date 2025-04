Уникално изпълнение на Григор Димитров му донесе специална награда от ATP (ВИДЕО)

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров получи поредно признание за невероятната си игра на корта. Българинът бе отличен от Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP) с награда за най-добър удар за месец март. Призът бе връчен на българския тенисист за едно от магическите му изпълнения в двубоя срещу Гаел Монфис на турнира от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс.

Григор Димитров победи Гаел Монфис в истински спектакъл в първия за годината Мастърс турнир, за да си осигури дуел срещу Карлос Алкарас на 1/8-финалите. Срещата бе изключително зрелищна от началото до самия край, тъй като и двамата тенисисти проповядват красив тенис. В крайна сметка Гришо пречупи френския ветеран в три сета, като му се наложи да печели два сета в тайбрек.

Невероятното разиграване, което бе отличено от ATP, се разви след къса топка от Монфис. Гришо стигна до нея и пусна удар до мрежата по диагонал. Французинът обаче показа невероятната си бързина и успя да достигне до трудната топка, за да я върне в половината на българина. Накрая Григор от паднало положение успя да отиграе и да спечели разиграването, а веднага след отиграването остана легнал на корта и даде палец към Монфис, за да го поздрави.

Можете да се насладите на красивото изпълнение на Григор Димитров във видеото:

On 🔝 @GrigorDimitrov claims March’s Hot Shot of the Month award with his stunning winner from the ground in Indian Wells 🤩#ATPHotShotOfTheMonth pic.twitter.com/7qSjMbJDVy