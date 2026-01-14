Лайфстайл:

Виктория Томова се доближи на победа от Australian Open

14 януари 2026, 10:05 часа 247 прочитания 0 коментара
Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова продължава победния си ход и записа втори успех в квалификациите на Откритото първенство на Австралия по тенис, с което се доближи на една победа от влизане в основната схема.  Първата ракета на България при жените се наложи с 6:4, 6:4 над словачката Виктория Хрунчакова след час и 34 минути игра. 

Виктория Томова продължава победния си поход в квалификациите в Мелбърн

Томова изостана на два пъти с пробив до 2:4 в първия сет, но след това спечели четири поредни гейма и триумфира с 6:4. Във втория сет българката проби за 2:1, а след това демонстрира стабилност в ключовите моменти. Тя отрази две точки за рибрейк в следващия гейм, а при 4:3 отново спаси точка за пробив в полза на Хрунчакова. След това Томова стигна до победата още от първия си мачбол.

В решителния мач за място в основната схема българката ще се изправи срещу Юлия Стародубцева от Украйна, която се справи убедително с гъркинята Деспина Папамихаил с 6:1, 6:2 в друг мач от втория кръг на квалификациите. Ако Томова отстрани Стародубцева, тя ще се класира за основната схема на първия за годината турнир от Големия шлем за пета поредна година и общо шести път в кариерата си.

