Чай от жасмин - природен еликсир за здравето ви

Жасминът има репутация, която надхвърля аромата. Той е елегантен, да, но привлекателността му не е само сензорна. Добре приготвеният жасминов чай съчетава майсторство, аромат, бистрота и пийваемост в една чаша. Ето защо той продължава да е от значение както в традиционната чаена култура, така и в съвременното купуване на чай, ориентирано към уелнес.
Какво е жасминов чай? Жасминовият чай е ароматен чай, приготвен чрез вливане на чаени листа с аромата на жасминови цветове. В повечето случаи основата е зелен чай, но могат да се използват и бял чай, черен чай, улун чай и пуер. Жасминът допринася за флоралния аромат. Чаената основа допринася за тялото, вкусовата структура и нивото на кофеин.
Жасминът не е отделен вид чай. Той е ароматен чай . Това разграничение е важно, защото обяснява както вкуса, така и стойността му. Чаеното растение осигурява листата. Цветът от жасмин осигурява аромата. Резултатът не е флорална билкова настойка, а истински чай с добавен ароматен характер.
Ето защо жасминовият чай може да варира толкова много от един продукт до друг. Зеленият жасминов чай, белият жасминов чай и черният жасминов чай са все жасминови чайове, но няма да имат един и същ вкус. Базовият чай променя тялото, сладостта, горчивината, кофеиновото усещане и послевкуса.
В най-добрия си вид, жасминовият чай е балансиран. Все пак би трябвало да можете да усетите вкуса на самия чай. Жасминът трябва да извисява чашата, а не да я претоварва. Добрият жасминов чай ухае елегантен, естествен и интегриран – не остър, сиропиран или агресивно парфюмиран.
Как се приготвя жасминов чай
Разбирането как се прави жасминов чай е най-бързият начин да разберете защо качеството варира толкова много. Истинският жасминов чай не е просто чай, смесен с листенца. Традиционният жасминов чай се прави чрез процес на ароматизиране, при който готовите чаени листа абсорбират аромата от пресни цветове на жасмин.
Процесът обикновено започва с чаена основа, най-често зелен чай. Този чай се събира и обработва първо. Междувременно, жасминовите пъпки се берат, преди да се отворят напълно. Обикновено се събират през деня и се оставят да цъфтят по-късно, когато ароматът им стане по-силен.
Кое растение жасмин се използва за жасминов чай? Видът, който най-често се свързва с традиционния жасминов чай, е Jasminum sambac , известен още като арабски жасмин или жасмин самбак. Цветовете му са ценени заради богатия си аромат и са широко свързани с аромата на чай. Съществуват и други видове жасмин, включително Jasminum officinale , но Jasminum sambac е името, което е най-добре да се знае в контекста на жасминовия чай.
След като цветовете се отворят, те се наслагват с чаените листа. С течение на времето листата абсорбират аромата на цвета. При по-висококачественото производство цветовете се отстраняват и се заменят с пресни цветя чрез няколко ароматизиращи кръга. Това многократно ароматизиране създава по-изтънчен, устойчив и естествено интегриран аромат.
Това е една от ключовите разлики между първокласния жасминов чай и по-евтиния жасминов чай. Първокласният чай обикновено се приготвя чрез ароматизиране от пациента. По-евтините версии могат да разчитат на добавен аромат или груб флорален подсилвател, което може да има по-силен аромат, но по-добър вкус.
Някои жасминов чай след това се навиват в специални форми, като например жасминови перли . Тези перли често се правят от нежни листа и пъпки, които се развиват бавно в гореща вода. Те са визуално привлекателни и често първокласни, въпреки че самата форма не гарантира качество. Истинският тест винаги е чашата.
География на произхода и производството
Жасминът е тясно свързан с Китай, където традициите за ароматизиране на чай са се усъвършенствали с течение на времето в специализиран занаят. Фудзиен е особено важен в съвременния разговор за жасминов чай, а зеленият жасмин от Фудзиен е един от най-известните традиционни изрази на стила.
Географията на производството също е важна, защото чаените листа и цветовете от жасмин не винаги се отглеждат на едно и също място. В някои съвременни производствени системи чаят се обработва в един регион и след това се транспортира до друг район за ароматизиране на жасмин, в зависимост от това къде цветовете са налични в точното време и в подходящото състояние.
Видове жасминов чай
Една от причините жасминовият чай да бъде неразбран е, че хората често говорят за него, сякаш е едно и също нещо. В действителност, видовете жасминов чай варират в зависимост от основата на чая.
Жасмин зелен чай: най-разпространеният вид. Той е свеж, лек, флорален и често леко сладък или тревист в зависимост от листа.
Бял жасмин чай: по-мек, нежен и често по-деликатен. Този стил обикновено набляга на елегантността пред интензивността.
Черен чай с жасмин: по-богат и по-дълбок вкус, с по-плътно тяло и по-пълен послевкус. Флоралната нотка е по-склонна да се допълва от по-тъмна структура на чая.
Жасмин улун чай: по-пластов и сложен, често с по-закръглено усещане в устата и продължителен флорален послевкус.
Жасминови перли: обикновено зелен чай с аромат на жасмин, навити в перли. Известни с визуалната си красота, бавното си разплитане и многократните си запарвания.
Това е важно, защото фразата „най-добър жасминов чай“ е непълна, без да се зададе още един въпрос: най-добър за какво? Деликатес, ежедневно пиене, визуално представяне, по-силно тяло, по-ниска толерантност към горчивина или многократни запарки – всички те водят до различни отговори.
Сравнение на жасминов чай и зелен чай
Един от най-често срещаните въпроси за търсене е дали жасминовият чай е същият като зеления чай. Отговорът е „не“, но те често са тясно свързани. Жасминовият чай често се приготвя със зелен чай като основа, което означава, че много жасминов чайове също са зелени чайове. Все пак не всеки зелен чай е жасминов чай и не всеки жасминов чай е на базата на зелен чай.