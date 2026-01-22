Как стресът се отразява на здравето?

Хората обичат да казват, че тревожността е просто тревога. Или страх. Или прекалено мислене. Сякаш е нещо, от което можеш да се отървеш, ако се постараеш достатъчно. Но това обяснение едва докосва повърхността.

Защото тревожността не започва с мисли. В много случаи тя започва в нервната система, каза пред TOI Health д-р Кунал Бахрани, председател и групов директор по неврология в болниците Yatharth.

Ето защо тревожността може да бъде толкова разочароваща. Знаете, че сте в безопасност. Знаете, че не се случва нищо лошо. Казвали сте си го сто пъти. Но тялото ви не го вярва. Защото тревожността не е логичен проблем. Това е проблем с регулацията. Можете да мислите рационално и все още да се чувствате тревожни. Можете да разбирате своите тригери и все още да реагирате. Можете да правите всичко „правилно“ и все още да имате симптоми. Това не означава, че се проваляте. Означава, че нервната ви система се нуждае от подкрепа, а не от осъждане.

Още: Психологическите последици от живота от заплата до заплата

Разглеждането на тревожността като неврологично явление променя разговора. То ни отдалечава от обвиняването и ни насочва към разбиране. За да ни помогне да разберем това по-добре, д-р Кунал Бахрани хвърля светлина върху няколко въпроса.

Как се припокриват тревожността, мозъчната мъгла и проблемите с паметта и кога човек трябва да подозира неврологична причина, а не само стрес?

Тревожността и стресът могат наистина да създадат мозъчна мъгла, защото мозъкът е в постоянен режим на готовност

Сънят става по-лек, вниманието се разсейва и умът продължава да изпълнява много задачи едновременно, така че мозъкът не регистрира или съхранява правилно информацията. Ето защо паметта се усеща слаба: често проблемът е лоша концентрация и ниска умствена енергия, а не истинска загуба на паметта. Хората могат също да усещат тежест в главата, безпокойство и психическо изтощение, което допълнително намалява яснотата.

Още: Най-добрите техники за справяне със стреса

Неврологична причина трябва да се подозира, когато симптомите са внезапни, прогресиращи или необясними, особено ако се влошават в продължение на седмици до месеци, въпреки почивката. Тревожните сигнали включват епизоди на объркване, припадък, гърчове, нововъзникнал дисбаланс, слабост или изтръпване, неясен говор, промени в зрението, силни нови главоболия, промяна в личността или пропуски в паметта, които нарушават ежедневното функциониране. В такива случаи медицинската оценка е важна.

Тревожността не винаги е свързана с прекалено мислене: Това е неправилно функциониращ мозък и претоварена нервна система, предупреждава лекар

Какви видове неврологични състояния най-често се проявяват със симптоми, които приличат на тревожност или „мозъчна мъгла“?

Някои неврологични и свързани с тях състояния често изглеждат „психологически“ в началото, защото засягат енергията, когнитивните функции и настроението. Мигрената е често срещана причина, хората могат да изпитват умствено забавяне, чувствителност към светлина/шум, замаяност и умора дори без класическо главоболие.

Още: 5 сигурни знака, че страдате от тревожност

Фокалните припадъци могат да имитират панически атаки, причинявайки внезапен страх, странни усещания, празни моменти или объркване след това.

Посткомоционният синдром, множествената склероза и нарушенията на съня също са причини за постоянна мъгла, лоша концентрация, раздразнителност и проблеми с паметта.

По-рядко, възпалителни мозъчни състояния, автоимунни разстройства или инфекции могат да започнат с промяна в настроението и когнитивни симптоми.

Страничните ефекти от лекарства (успокоителни, някои лекарства за алергия) и състоянията на поствирусна умора също могат да създадат продължителна замъгленост.

Още: 5 корейски техники за успокояване на ума

Как може някой да различи нормалното безпокойство от тревожността, която може да е свързана с...здравето на мозъкаили неврологичен проблем?

Нормалното безпокойство обикновено е свързано с реална ситуация и намалява, след като проблемът се подобри или се направи план. Може да е неприятно, но ежедневното функциониране остава до голяма степен непокътнато.

Когато тревожността е свързана със здравето на мозъка или неврологични причини, тя може да се усеща различно: внезапно начало без ясен спусък, влошаване с времето или появата ѝ заедно с неврологични признаци като дисбаланс, изтръпване, необичайни главоболия, тремор, промени в говора или нарушения на зрението.

Друг признак е наличието на модел – ако епизодите са кратки, стереотипни и повтарящи се, с объркване или изтощение след това, това може да предполага мигрена или подобна на гърч активност, а не само тревожност.

Още: Неделно нулиране: 7 прости ритуала за подготовка за работната седмица

Също така, ако някой се чувства „умствено бавен“, дезориентиран или необичайно разсеян въпреки ниския стрес, това заслужава внимание. Трябва да се направи оценка на персистиращите симптоми, които не се подобряват с почивка и промени в рутината.

Кои са най-ефективните начини за диагностициране дали тези симптоми са причинени от стрес или от неврологична причина?

Най-добрата диагноза започва с подробна анамнеза, начало, прогресия, тригери, качество на съня, скорошни инфекции, травма на главата, употреба на лекарства, употреба на алкохол/вещества и фамилна анамнеза. Клиницистът ще провери за предупредителни признаци чрез неврологичен преглед, който включва баланс, рефлекси, сила, сетивност, говор и памет.

Медицинските скринингови тестове са важни, защото много физически причини имитират тревожност и мъгла: пълна кръвна захар, профил на щитовидната жлеза, витамин B12, изследвания на желязо, витамин D, кръвна захар и електролити. Ако когнитивните симптоми са изявени, когнитивният скрининг или официалното невропсихологично тестване помага да се разграничат проблемите с „псевдопаметта“, основани на внимание, от истинското увреждане на паметта.

Още: Прекомерно изпотяване: Стрес, хормони или нещо по-лошо

В зависимост от симптомите, Вашият лекар може да препоръча тестове като ЯМР на мозъка, ЕЕГ (за предполагаеми гърчове) или изследване на съня (за сънна апнея).

Какви практически стъпки могат да предприемат хората още сега, за да подкрепят здравето на мозъка и да намалят симптомите?

За паметта намалете претоварването, изпълнявайте една задача вместо много задачи едновременно, пишете си напомняния, задържайте фиксирани места за най-важното и разделяйте работата на кратки блокове за фокусиране с кратки почивки. Важни фактори за регулиране на стреса, като бавно дишане, техники за заземяване и ограничаване на постоянните известия, могат да намалят умствения шум.

Ако симптомите продължават, прегледайте страничните ефекти на лекарствата, приема на алкохол и качеството на съня. Хората трябва също да обмислят прости медицински прегледи, като например щитовидната жлеза, витамин B12 и желязо, тъй като дефицитите често причиняват „мъгла“. Ако се появят предупредителни знаци, епизоди на объркване, слабост, промени в говора/зрението, потърсете незабавно медицинска оценка, вместо да се самоконтролирате.