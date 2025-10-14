Можете ли да поставите стъклен контейнер за съхранение във фризера?

Науката зад това защо стъклените контейнери могат да се напукат във фризера ви и как да го предотвратите

Ако сте човек, който обича да приготвя храна, кухненските ви шкафове вероятно са пълни с различни видове стъклени буркани и контейнери, които използвате за съхранение на храна. Вероятно сте се чудили дали можете безопасно да ги сложите във фризера. Краткият отговор? В много случаи да - но не винаги, и ще трябва да внимавате как го правите. В сравнение с пластмасовите контейнери за съхранение на храна или торбичките за фризер, стъклените контейнери са по-издръжливи, по-лесни за почистване и не съдържат BPA и други химикали, които нарушават хормоналната активност. Стъклото обаче е много по-чувствително към температура от пластмасата. Поставете грешен контейнер във фризера си и стъклото може да се счупи, да го повреди и да направи домашно приготвеното ви ястие негодно за консумация.

4 гениални трикове за освобождаване на място във вашия фризер

Един ключов съвет е да използвате стъклени контейнери за съхранение, които са изрично обозначени като „подходящи за замразяване“, или с тази фраза, или с икона на снежинка. Често изработени от боросиликатно стъкло или закалено стъкло, тези „лоши момчета“ са проектирани да издържат по-добре на температурни колебания без напукване, отколкото, да речем, натриево-калциево стъкло. Можете да замразявате остатъците си в тях с по-голямо спокойствие – стига първо да оставите горещите храни да се охладят и да оставите малко допълнително място за мърдане в контейнера.

Науката зад това защо стъклените контейнери могат да се напукат във фризера ви и как да го предотвратите

Още: Кои храни не е добре да се съхраняват във фризер

Чудите се защо стъклените контейнери за съхранение на храна могат да бъдат толкова капризни? Този досаден малък ефект учените наричат ​​термичен шок и се дължи на рязката и рязка промяна на температурата на контейнера, когато той преминава от топло или горещо към ледено студено във фризера. Стъклото лесно се поддава на термичен шок, поради което контейнерите, подходящи за замразяване, са добра идея. Те са подсилени с допълнителни материали, които намаляват вероятността от термичен шок. Например, класическата марка за кухненски съдове Pyrex традиционно използва химикала бор, за да подсилва своите боросиликатни стъклени контейнери. Сега тя използва и закалено стъкло, което също е безопасно за замразяване.

Как да съхраним тиквички за зимата във фризера

Преди да поставите стъкления контейнер във фризера, оставете храната в него да се охлади на кухненския плот, така че да достигне стайна температура. Това ще намали драстичната температурна разлика, след като го поставите във фризера, което от своя страна ще предотврати термичен шок и ще предотврати счупване на стъкления контейнер.

Кои продукти НЕ са подходящи за съхранение във фризер

Как и защо трябва да оставяте допълнително място в стъклените контейнери, когато замразявате храната си

Преди да поставите стъкления контейнер във фризера , оставете храната в него да се охлади на кухненския плот, така че да достигне стайна температура. Това ще намали драстичната температурна разлика, след като го поставите във фризера, което от своя страна ще предотврати термичен шок и ще предотврати счупване на стъкления контейнер.

Още: Как без усилие да премахнете натрупания лед от фризера

Как и защо трябва да оставяте допълнително място в стъклените контейнери, когато замразявате храната си