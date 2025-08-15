Пиенето на кафе в този час подобрява настроението

Ако сте любител на кафето, имаме добри новини. Любимата ви напитка е свързана не само с по-дълъг живот , но и с по-добро стареене при жените. Тези потенциални ползи обаче идват със собствени ограничения, като например консумацията на до три чаши на ден , без добавена захар и пълномаслено мляко. А сега, най-новото изследване установява, че пиенето на кафе е ключово и за доброто настроение , пише The Huffington Post

Кога е добре да пиете кафе за по-добро настроение?

В статия, публикувана в списанието Scientific Reports , учените изследват дали и кога кофеинът може да подобри настроението. Известно е, че кофеинът помага за блокиране на аденозиновите рецептори в мозъка, а аденозинът е това, което ни прави уморени и е свързано с чувство на безпокойство, тревожност и депресия.

Следователно, целта беше да се провери дали пиенето на кафе рано сутрин, когато много хора се борят със сънливост поради инерция на съня, би повлияло на това колко полезен би бил кофеинът за настроението.

Анализирани са данни от две немски проучвания, в които участниците са записвали преживяванията си в реално време чрез въпросници. Проучванията са продължили 15 и 29 дни и са включвали общо 236 участници, като са проследявали времето на прием на кофеин и емоционалното им състояние.

Резултатите показват, че „връзката между консумацията на кофеин и положителните емоционални ефекти е най-силна в рамките на първите 2,5 часа след събуждане“. По-малко, но значително подобрение в настроението е наблюдавано и когато участниците са пили кафе 10 до 12,5 часа след събуждане, докато времето на консумация не е повлияло на потенциалните отрицателни ефекти на кафето.

Сутринта е ключова и за други ползи за здравето

Това не е единственото проучване, което подчертава ползите от пиенето на кафе сутрин. Статия, публикувана в European Heart Journal, установи, че тези, които пият кафе сутрин, са с 16% по-малко склонни да умрат от каквато и да е причина и с 31% по-малко склонни да умрат от сърдечно-съдови заболявания, в сравнение с тези, които не пият кафе.

Интересното е, че хората, които пият кафе през целия ден, са изложени на същия риск като тези, които изобщо не го консумират.

В увода към статията професор Томас Ф. Лишер посочва, че „по принцип трябва да приемем вече наличните съществени доказателства, че пиенето на кафе, особено сутрин, вероятно е здравословно “ . Заключението му е ясно: „пийте кафето си, но го правете сутрин“.