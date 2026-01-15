Войната в Украйна:

Алекс Николов мачка: стана MVP в поредна победа за Лубе

15 януари 2026, 09:49 часа 447 прочитания 0 коментара
Волейболният национал Александър Николов изнесе пореден много силен двубой за своя клубен отбор Лубе Чивантова. Сребърният медалист с България от Световното първенство във Филипините през 2025 г. отново беше най-резултатен не само за своя тим, а и изцяло за двубоя. Той записа цели 18 точки (6 аса) на своята сметка, което му донесе и приза за най-полезен играч. Лубе победи Юаса Батъри Гротадзолина с 3:0 (25:20, 25:18, 25:17).

Алекс Николов и компания са на 6-то място в Италия

Мачът беше от 16-тия кръг на италианската Суперлига. Гротадзолина е на последното място и очаквано Алекс Николов и компания взеха чиста победа. Така отборът на Лубе е на шеста позиция с 31 точки от 16-те мача – 10 победи и 6 загуби. Трябва да се отбележи, че в Гротадзолина играе друг български национал – Георги Татаров. Той влезе като резерва и отбеляза 5 точки (2 блокади).

За Лубе предстои мач с лидера в Италия

Илия Петков също е част от отбора, но не беше в групата за мача. А най-резултатен за тях беше Амир Мохамад Голзадех с 11 точки (4 аса, 1 блокада). Следващият мач за Лубе е срещу Перуджа на 18 януари, от 19:00 ч. българско време. Перуджа е лидер в класирането в Италия с 41 точки, като е спечелил 14 от 16-те мача. След това Алекс Николов и компания имат среща от Шампионската лига, където ще гостува на Проект Варшава на 21 януари, от 21:30 ч.

Николай Илиев Отговорен редактор
