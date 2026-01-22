Джанлоренцо Бленджини набеляза следващите звезди на националния отбор на България

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини, който изведе "лъвовете" до сребърните медали на Световното първенство по волейбол миналата година, е на лов за нови таланти за звездната си селекция. Италианският специалист бе в Самоков, където изгледа всички двубои от финалите на efbet Купа на България 2026, за да събере впечатления за формата на играчите. Той останал приятно впечатлен от две от младите звезди на Пирин Разлог.

Бленджини останал впечатлен от две от звездите на Пирин Разлог

През изминалата седмица се изиграха 1/4-финалите, 1/2-финалите и големият финал на турнира. Нефтохимик Бургас грабна трофея след победа над сензацията Пирин Разлог с 3:1 (27:25, 25:19, 19:25, 25:20). Бленджини поздрави отбора на Пирин и отличи младите им звезди, които са се включили от резервната скамейка и са оставили добро впечатление. Той даде за пример Любомир Златков и Константин Манолев. Италианецът не пропусна да отбележи, че е останал с добро впечатление и от младите момчета в състава на Левски, който отпадна на 1/4-финалите от Пирин след 2:3 (23:25, 29:27, 25:13, 21:25, 11:15).

Ето какво каза Джанлоренцо Бленджини:

"Мачовете на директна елиминация са въпрос на правилна интерпретация. Комплименти за Пирин, направиха невероятни мачове. Показаха, че разполагат с много млади момчета много, от които започнаха от резервната скамейка. Като например Златков (б.р. Любомир Златков), който се включи като смяна на 1/4-финала срещу Левски и имаше сериозно влияние. Също така и Манолев (б.р. Константин Манолев). Но и в Левски има доста млади момчета. Два отбора, които залагат много на младите, но Пирин е отбор, който не разполага с кой знае колко сериозен бюджет. За мен е удоволствие да виждам толкова млади волейболисти в съставите в България. Мисля, че имат сериозни качества. Да, Пирин са изненадата, но във волейбола е така", заяви Джанлоренцо Бленджини в интервю за предаването "Зона Волей" по Макс спорт 2.

Няма да е изненада Любомир Златков и Константин Манолев скоро да попаднат в селекцията на Бленджини. Както е известно, италианецът цени високо младите таланти. Той заложи на млада група на Световното първенство миналата година и рискът му се отплати. България бе с най-младия състав от играчи във Филипините и успя да достигне до исторически финал, където отстъпи единствено на Италия. Въпреки загубата, Бленджини е сигурен, че това поколение ще завоюва велики неща за родината си.

