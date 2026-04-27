Изнасилвач, педофил - Тръмп си поизпусна нервите за третия стрелец, с който го сблъска животът (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп видимо си изпусна нервите по време на интервю за предаването "60 минути" на CBS след въпрос на водещата Нора О'Донъл относно манифеста на стрелеца, който опита да направи кървава баня по време на Галавечерта на кореспондентите в Белия дом. Тръмп се ядоса, че О'Донъл изобщо пита за манифеста, говорейки как това е нарочно построен политически въпрос за натиск и настоя, че той никого не е изнасилил, не е педофил и тези връзки с Джефри Епстийн са нещо, за което бил оневинен – ОЩЕ: Тръмп ли е бил мишена: Стрелецът проговори, Европа се възмути
I am not a rapist. I didn’t rape anybody.
I am not a pedophile. pic.twitter.com/Dz1XfxNLP4
На изричен въпрос дали е бил целта на стрелеца, самият Тръмп призна, че е чел манифеста му и определи написалия го за "радикализиран". Той е бил християнин, станал е "анти"-християнин, заключи Тръмп:
Q: Do you know if you were the target of the gunman?
Trump: I don’t know... I read a manifesto. He’s radicalized. He was a Christian believer, and then he became an anti-Christian, and he had a lot of change. pic.twitter.com/lqWhud7s9b
Отделно, американският президент уточни, че е легнал на пода по заповед на Сикрет Сървис, а водещата констатира, че му се е наложило да пълзи. "Аз съм доста висок", коментира Тръмп защо е изпаднал в това положение:
Q: It looks like you go down.
Trump: They said, “Please go down on the floor,” so I went down. pic.twitter.com/AhoxzcLc0z
И още – на въпрос колко разтревожен е бил дали ще има пострадали при стрелбата, отговорът беше: "Не бях разтревожен. Разбирам живота – живеем в луд свят". Колко луд стана този свят заради самия него, Тръмп не коментира:
Q: How worried were you that there were going to be injuries?
Trump: I wasn’t worried. I understand life—we live in a crazy world. pic.twitter.com/Q2cDALuxBZ
"Най-полезният ход на Тръмп за Иран са бомбите - ами защо не", обяви пред БНТ българският журналист Огнян Дъскарев, типичен привърженик на милиардера-президент.
