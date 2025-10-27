Войната в Украйна:

Миротворецът Тръмп явно не иска мир: Венецуела обвини САЩ във военна операция

Миротворецът Тръмп явно не иска мир: Венецуела обвини САЩ във военна операция

Венецуела заяви, че пристигането на  американския военен кораб в Тринидад и Тобаго и планираните военни учения там са „провокация”. Същевременно венецуелската държава обяви ареста на наемници, за които твърди, че са свързани с ЦРУ и които са подготвяли атака срещу страната му, предаде Франс прес. „Венецуела осъжда военната провокация на Тринидад и Тобаго в сътрудничество с ЦРУ с цел да предизвика война в Карибския басейн“, се казва в текста на изявлението на Каракас.

Сухопътна военна операция и опасни военни учения

Боливарската република Венецуела осъжда пред международната общност опасните „военни учения“, провеждани от правителството на Тринидад и Тобаго между 26 и 30 този месец, под координацията, финансирането и контрола на Южното командване на САЩ - действие, което представлява враждебна провокация срещу Венецуела и сериозна заплаха за мира в Карибите, продължава текстът.

Пристигането на американския военен кораб „Грейвли“ за съвместни военни учения с тринидадската армия, беше обявено в четвъртък, докато американският президент Доналд Тръмп засилва натиска върху своя венецуелски колега Николас Мадуро. Вашингтон разположи седем военни кораба в Карибско море и един в Мексиканския залив, официално в рамките на операция срещу наркотрафика, насочена специално срещу Венецуела и нейния президент Николас Мадуро.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна миналата седмица, че е разрешил тайни операции на ЦРУ във Венецуела. От началото на септември САЩ извършват, основно в карибските води, въздушни удари срещу плавателни съдове, представяни като принадлежащи на наркотрафиканти.  Досега са били потвърдени десет такива удара. Те са убили най-малко 43 души.

Мадуро отхвърля обвиненията за трафик на дрога и обвинява САЩ, че  се опитват да го свалят от власт, за да сложат ръка върху петролните залежи на Венецуела.

Антон Иванов
