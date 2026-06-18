Путин се зарадва на сделката САЩ-Иран, Нетаняху натиска Тръмп

Русия и Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) приветстват споразумението за мир между Иран и САЩ и считат, че то може да послужи като основа за бъдещи сделки, заяви руският диктатор Владимир Путин по време на среща на върха с лидерите на АСЕАН в четвъртък, 18 юни, провеждаща се в Казан. Той добави, че стабилизацията в Близкия изток ще се отрази благоприятно на енергийните пазари.

Като част от 14-точковия документ през следващите 60 дни ще се проведат по-нататъшни преговори за постигане на окончателно споразумение, като през този период Ормузкият проток ще бъде отворен отново: Изненада: САЩ и Иран подписаха по-рано Меморандума за разбирателство, вижте пълния текст на документа.

В споразумението е включен и план на стойност 300 млрд. долара за „възстановяването“ на Иран, но ключовите въпроси около ядрената програма на Техеран остават.

Цените на петрола паднаха след подписването снощи, като барел суров петрол тип „Брент“ (референтен за Европа) вече струва 78 долара - спад с около 1,5% за деня.

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Израел не е доволен и ще притиска САЩ докрай

Израелският премиер Бенямин Нетаняху междувременно се опитва да повлияе на окончателното споразумение с Иран, като използва десни медийни фигури в Щатите и приятелски настроени сенатори, за да окаже натиск върху Доналд Тръмп, съобщава CNN, позовавайки се на израелски източник.

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Според него Нетаняху е бил скептичен по отношение на намеренията на Иран през целия период на преговорите със САЩ и счита, че Техеран никога не е бил готов да преговаря добросъвестно. Източникът добавя, че израелският лидер все още смята, че няма да бъде сключено окончателна сделка между САЩ и Иран и че Техеран няма да се съгласи искрено на ограничения върху ядрената си програма.

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Недоволството на Израел със сигурност е свързано и с вписаното в сделката спиране на огъня в Ливан, където израелските сили водят кампания срещу подкрепяната от иранците шиитска групировка "Хизбула".

Ормузкият проток отново е отворен, но блокадата на САЩ може да остане, предупреди Пийт Хегсет

Според данни от Marine Traffic в четвъртък през пролива Ормуз са преминали най-малко седем кораба. Четири товарни кораба, танкер за втечнен природен газ под френски флаг и танкер за битум са напуснали пролива в посока Оманския залив. Корабът Starway под панамски флаг е влязъл в пролива, като се е насочил към Персийския залив, след което е изключил своя транспондер, с което на практика се е скрил, гласи информацията.

В този контекст министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Щатите са готови да „въведат отново желязна блокада“ върху иранските пристанища, ако Иран не спази споразумението, подписано от двете страни. Съгласно сделката блокирането на пристанищните зони трябва да бъде отменено.

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