СНИМКИ: Първата атака на хутите, откакто Йемен обяви война на Израел

Израелците са прехванали безпилотните летателни апарати и ракетите, изстреляни от йеменска територия, чрез своята система за борба с балистични ракети и чрез изтребители.

"Военновъздушните сили предотвратиха въздушна заплаха в района на Червено море", обявиха израелските сили. За първи път от началото на войната, подпалена от "Хамас", ракета "земя-земя", изстреляна към територията на Израел от района на Червено море, е била успешно прехваната от системата за защита на далечни разстояния "Хац".

Потребители в социалните мрежи пък публикуваха снимка, на която се вижда унищожена крилата ракета "Кудс-4" в Йордания. Тя е намерена на около 1500 км от Йемен, като се предполага, че е изстреляна от хутите.

Social media reveal the wreckage of a #Houthi #Quds cruise missile in the southern region of #Mudawwara, Ma'an, #Jordan, approximately 1,500 km away from #Yemen. #Houthis have been dropping hints about targeting the Shimon Peres Negev Nuclear Research Center in #Dimona, #Israel pic.twitter.com/y1JifYoUZk