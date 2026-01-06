Зачитане на суверенитета на Венецуела - а на Украйна? Китай тръгна по тънкото въже на дипломацията

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин отказа изрично да сравни операцията на САЩ във Венецуела с войната на Русия в Украйна, или както Пекин я нарича - "криза". След като Пекин призова Вашингтон незабавно да освободи заловения на венецуелска територия президент Николас Мадуро и да разреши ситуацията с диалог и преговори, Нин бе попитана дали призивът на Китай за зачитане на суверенитета на всички страни след събитията в Каракас важи и за Украйна.

Отговорът не бе никак директен - "позицията на Китай по отношение на кризата в Украйна е много ясна".

Четирите задължителни условия на Си Дзинпин

"Четирите задължителни условия", предложени от президента Си Дзинпин, са китайските основни насоки, подчерта говорителката. "Китай поддържа становището, че суверенитетът и териториалната цялост на всички страни трябва да бъдат зачитани, целите и принципите на Устава на ООН трябва да бъдат изцяло спазвани, легитимните опасения на всички страни по отношение на сигурността трябва да бъдат взети под внимание, а всички усилия, които допринасят за мирното разрешаване на кризата (войната в Украйна - бел. ред.), трябва да бъдат подкрепени", каза Нин.

Снимка: Kremlin.ru

Тя отбеляза също, че от първия ден на войната, която Русия подпали в Украйна, Китай "упорито се стреми да насърчава мира и да улеснява преговорите, както и да настоява за политическо разрешаване на кризата".

"Обективната и безпристрастна позиция на Китай и усилията, които той полага, са очевидни за всички", твърди още Нин, цитирана от Global Times.

Думите ѝ идват на фона на продължаващото засилено сътрудничество между Москва и Пекин в икономическата сфера, което се задълбочи още повече след началото на инвазията на диктатора Владимир Путин. Той и Си се срещат постоянно, има и данни, че Китай снабдява Руската федерация с двигатели за дронове и други оръжия, а заедно с Бразилия китайските власти бяха подготвили мирно споразумение, което облагодетелстваше изцяло Кремъл.

