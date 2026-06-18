Посланик Радуков моли да не се блокират граничните пунктове със Северна Македония

"Подкрепяме и правото на мирен граждански протест като фундаментално право във всяко действително демократично общество. Същевременно, най-настоятелно молим да не бъде предизвиквано блокиране на ГКПП или пътища между България и Северна Македония", се посочва в позиция на българския посланик в югозападната ни съседка Желязко Радуков във "Фейсбук". Повод за призива му е заявената готовност за блокада на граничните пунктове със Северна Македония от страна на фондация "Македония" и неправителствената организация "Куберовъ войн".

Проявата им идва в отговор на палежа на български дипломатически автомобили в Скопие. ОЩЕ: Не блокирайте българо-македонската граница! Сърбия само това чака

Най-добрият начин за противопоставяне на омразата

Според него интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи, да провокираме запознаването им със съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства, да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията.

"Това е най-добрият начин да се противопоставим на омразата. Само така ще припомним на нашите съседи колко сме близки и какви са ползите не само от общата ни история, но и от общото ни бъдеще в Обединена Европа", призовава посланикът.

Недоволството трябва да е конструктивно

"Изразът на недоволството и загрижеността на българското общество от случващото се в Скопие следва да има конструктивен и европейски характер", смята още посланик Радуков.

Той обръща внимание на определени медии и общественици в Северна Македония, че е несъстоятелно и непродуктивно да определят български организации като „антимакедонски“ поради различни оценки и възгледи за състоянието на двустранните отношения и политиката на властите в Скопие", посочва още Радуков.

Според него плурализмът е характерна особеност на демокрацията и проявата му не е насочена „срещу“ когото и да било, а цели отварянето на междуобществен диалог като предпоставка за изграждане на сходни наративи и разбиратество. ОЩЕ: „Не сме врагове“: Цветя за колите на македонското посолство у нас в отговор на палежите (СНИМКИ И ВИДЕО)