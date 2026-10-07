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"Ще ви купим колело, ама друг път": ПП обвини ПБ, че бламира собствените си обещания към младите лекари (ВИДЕО)

07 октомври 2026, 13:35 часа 798 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ще ви купим колело, ама друг път": ПП обвини ПБ, че бламира собствените си обещания към младите лекари (ВИДЕО)

От парламентарната група "Продължаваме промяната" обвиниха управляващите от "Прогресивна България", че бламират обещанията на премиера Радев за младите лекари, което акад. Николай Денков описа с думите "ще ви купим колело, ама друг път". Поводът за това обвинение беше отхвърленият законопроект за промяна в Закона за лечебните заведения, внесен от "Продължаваме промяната", който днес 52-ото Народно събрание разгледа, но не прие. 

"Днес премиерът Радев каза, че ПБ ще осигури по-добро заплащане за младите лекари. В същото време в пленарна зала точно депутатите от ПБ единствено се въздържаха да подкрепят законопроекта, който решава този проблем и го решава, защото КС през 2025 г. ясно каза, че това е посоката - чрез колективният трудов договор и законово осигуряване на минимални възнаграждения на медицинските специалисти, включително лекарите, трябва да се осигури достойно заплащане, с което те да останат в България", каза още акад. Денков. ОЩЕ: "Насила, бавно и с много натиск": Младите лекари за здравната реформа и волята на властта

 

Темата е въпрос на национална сигурност

Велислав Великков добави, че не са видели механизъм, но такъв е имало в техния законопроект, който не е приет. Според него това е наистина е въпрос на национална сигурност, както е казал и Конституционния съд в свое решение. ОЩЕ: Вдигат заплатите на младите лекари в Бюджет 2027 

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Николай Денков млади лекари Продължаваме промяната 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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