Македонски фотограф: България никога няма да спре да изнудва Северна Македония

"България никога няма да спре да изнудва Македония", пише фотографът Горан Анастасовски, който се изявява като колумнист в официоза на властта в Северна Македония "Нова Македония". Според него дълго време се македонците се заблуждават, че има някаква последна отстъпка, след която България ще каже: „Ето, сега сте добре дошли в Европейския съюз". "Няма такова нещо",според Анастасовски.

Според него, ако Европа не намери начин да заобиколи българското вето, няма теоретичен шанс България да се откаже от възможността да изнудва Македония от позиция на сила.

"И точно затова най-голямото погрешно схващане не е, че сме направили малко, а че има нещо, което някога ще бъде достатъчно", добавя фотографът. ОЩЕ: Дебатът в ЕП: Вече всички знаят за омразата на Скопие, но ето кой действа явно срещу България (ОБЗОР)

Европейското условие за РСМ

Припомняме, че единственото условие, което се е превърнало в европейско е изпълнението на втория протокол, който е част от европейската преговорна рамка, а именно вписване на българите в македонската конституция. Нещо, което вече 4 години македонската държава не изпълнява.

Ето защо последната резолюция на Европейския парламент отново напомня за вписването в македонската конституция. Резолюцията беше приета с 411 гласа „за“, 120 „против“ и 120 „въздържал се“. ОЩЕ: Поредно напомняне: ЕП призова Скопие да впише българите в конституцията