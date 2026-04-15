Трус в подземния свят: Водещ член на Балканския картел падна в капан (СНИМКА)

Водещ член на така наречения Балкански картел беше арестуван днес в Черна гора като част от мащабна международна операция, подкрепена от Европол, която доведе до арестуването на общо дванадесет заподозрени. Операцията беше проведена едновременно в Черна гора и Германия, където бяха арестувани четирима души. Престъпната мрежа е заподозряна в контрабанда на многотонни пратки кокаин в Европейския съюз, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на Европол.

Europol: U Crnoj Gori i Njemačkoj uhapšeno 12 osumnjičenih pripadnika "Balkanskog kartela" https://t.co/9hk7neR6Vo — Anadolu BHSC (@aa_balkans) April 15, 2026

Около 100 полицейски служители участваха в днешните арести и претърсвания в двете страни. Европол осигури постоянна координация, обмен на информация и аналитична подкрепа по време на разследването, а събраната разузнавателна информация разкри добре скрита мрежа, действаща на няколко континента. Агенцията предостави и финансова подкрепа за закупуване на специализирано оборудване и други оперативни нужди.

Многомесечно разследване в цяла Европа

Разследването, подкрепено от черногорската и германската полиция, както и от властите в Австрия и Испания, се фокусира върху престъпна клетка, замесена в мащабен международен трафик на кокаин и канабис. Смята се, че заподозрените са играли различни роли в престъпната организация - от финансисти до координатори и логистици, отговорни за транспорта.

Иззети са тонове кокаин и канабис

Съдебните власти в Черна гора повдигат обвинения срещу заподозрени в участие в трафика на 2,7 тона кокаин и 1,5 тона канабис между октомври 2024 г. и април тази година. Наркотиците са били конфискувани при 12 отделни предишни операции в няколко страни от ЕС и Южна Америка. Смята се, че контрабандната мрежа е използвала морски и въздушни пътища, транспортирайки наркотиците в контейнери и други тайни методи. Освен кокаин, те са заподозрени в контрабанда на канабис в ЕС от Албания, Тайланд и Съединените щати.