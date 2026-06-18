Вайц пак си вре носа: Само разговори между България и Северна Македония няма да са достатъчни

Диалогът между Северна Македония и България трябва да продължи, но само разговорите няма да са достатъчни без конкретни политически стъпки, заяви докладчикът на Европейския парламент за страната Томас Вайц, предаде македонската медия "Рацин". Думите му идват след приемането на доклада за европейския напредък на Скопие, който беш е приет вчера. Той подчерта, че процесът на помирение е сложен и изисква признаване на "историческите грешки", взаимно уважение и готовност за сътрудничество от двете страни.

Той посочи, че дори Австрия, осем десетилетия след Втората световна война, няма напълно съгласувани исторически възгледи с всички свои съседи.

„Никога не бих посмял да поставя под въпрос идентичността на съседна държава. Взаимното приемане е основата за сътрудничество“, подчерта Вайц. ОЩЕ: Дебатът в ЕП: Вече всички знаят за омразата на Скопие, но ето кой действа явно срещу България (ОБЗОР)

Пак им напомни за конституционните изменения

Вайц подчерта, че преодоляването на застоя изисква политическа воля, прилагане на реформи и изпълнение на поетите ангажименти в процеса на европейска интеграция.

Според него Северна Македония има потенциала да бъде следващата страна от Западните Балкани, която ще постигне значителен напредък към членство в Европейския съюз, след Черна гора и Албания. Това обаче изисква споразумение между правителството и опозицията, приемане на конституционни изменения и видими резултати в ключови области на реформите.

Македонската медия "Рацин" обаче пропуска да отбележи, че конституционните изменения включват вписване на българите в македонската конституция.

Вайц обаче припомни, че защитата на малцинствата е част от европейските стандарти и че включването на българите и другите общности в македонската Конституция остава ясно условие за откриването на първия преговорен клъстер.

Награда за Скопие?

Вайц заяви, че Европейският съюз трябва да признае и възнагради всеки реален напредък, постигнат от страните кандидатки. Като възможни ползи той посочи постепенното включване в единния европейски пазар, улесняването на роуминга и достъпа до европейски финансови и икономически механизми.

Целта, според евродепутата, е да не се загуби мотивацията на македонските граждани след повече от две десетилетия чакане за членство. ОЩЕ: "Трябва да има категоричен отговор": Кючюк с призив към ЕП след палежа на дипломатическите коли в Скопие