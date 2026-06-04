Засилена отбрана и съвместно управление на гръцки пристанища: Радев разговаря с Мицотакис в София

България и Гърция са "здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на целия регион", заяви министър-председателят Румен Радев след срещата си с премиера на южната ни съседка Кириакос Мицотакис, който е на посещение в София днес (3 юни) по негова покана. Радев и Мицотакис проведоха разговор на четири очи, след което се състоя среща в разширен формат между делегациите на двете държави, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Стокообменът, инвестициите и транспортът

Развитието на двустранното сътрудничество и теми от европейския дневен ред са били във фокуса на днешните разговори. По думите на премиера Радев - ежегодният ръст на двустранния стокообмен, който достига 6 милиарда евро, е показател за ползотворното сътрудничество между България и Гърция, а гръцките инвестиции у нас надхвърлят 3,5 млрд. евро.

Още: След Гилфойл: У нас пристига и премиерът на Гърция

Двамата откроиха партньорството между България и Гърция в областта на свързаността – транспортна, енергийна и дигитална, чието значение далеч надхвърля обхвата на двустранните отношения. Газовият интерконектор между Гърция и България, Вертикалният газов коридор, връзката между електроенергийните системи и капацитетът за пренос на зелена енергия по бъдещите зелени енергийни коридори променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за енергийна диверсификация на стратегическите партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.

Българският министър-председател акцентира и върху значението на мултимодалния транспортен коридор Sea2Sea. „Модернизацията на железопътните ни връзки, повишаването на капацитета на пътните връзки между нашите страни – всичко това е важна инвестиция в развитието и свързаността на нашия регион“, заяви Румен Радев.

България може да участва в управлението на северни гръцки пристанища

Премиерът посочи още, че се обсъжда и възможността за участие на България в управлението на северни гръцки пристанища, и изрази очакване да бъде ускорена съвместната дейност по проекта за проучване на изграждането на петролопровод от Александруполис до Бургас.

Още: "Ще купуваме ракети за 1 милиард долара, ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите" - нищо от това не е вярно

Като друга сфера с голям потенциал за сътрудничество Румен Радев посочи развитието на изкуствения интелект и създаването на информационни центрове.

Отбраната е ключова

„България и Гърция споделят обща отговорност за сигурността на нашия регион в критично за Европа време“, заяви още министър-председателят. Премиерът изрази увереност, че двете страни ще продължат да развиват ползотворно сътрудничество в сферата на отбраната и отбранителната индустрия, опазването на външните граници на Европейския съюз, борбата с нелегалната миграция, с тероризма и нелегалния трафик.

Румен Радев благодари на своя гръцки колега за ангажимента на Гърция за усилване на противовъздушната отбрана на България и гарантиране на сигурността на българското въздушно пространство в критичен период за сигурността на целия регион във връзка с войната в Близкия изток.

Снимка: Министерски съвет

Още: Радев: Изнасяме данни за безобразни харчове и безсрамни заплати в държавни дружества и то на загуба

Задълбочаването на сътрудничеството между България и Гърция в сферата на културата, науката и образованието, също бе обсъдено по време на срещата.

Двигатели за Западните Балкани в ЕС

Министър-председателят припомни и общата отговорност на двете страни като двигатели на европейската интеграция на Западните Балкани. Радев отбеляза, че всички страни, които в момента работят за членство в ЕС, трябва да показват реални резултати в добросъседските отношения, в спазването на човешките права, в реформите и резултати най-вече в основния принцип за напредък по собствени заслуги - очевидно имайки предвид Северна Македония и вписването на българите в Конституцията на страната.

По отношение на приемането на Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз министър-председателят Радев открои значението на запазването на потенциала на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика. Премиерът отбеляза необходимостта от засилване на европейската конкурентоспособност, но новият Фонд за конкурентоспособност на ЕС следва да функционира така, че достатъчно средства от него да достигат и до по-слабо развитите държави членки, които също да разширяват и укрепват своята индустриална база, смята Радев. „Затова вече започваме да говорим за индустриална кохезия“, отбеляза премиерът и добави, че е важно България и Гърция да разгърнат своя потенциал в индустрията, технологиите, науката и образованието.

Още: Радев на среща с бизнеса: Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната

Мицотакис видя реформаторско правителство у нас

От своя страна, премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис поздрави Румен Радев за неговата категорична победа на състоялите се парламентарни избори и изрази задоволство, че у нас е налице "правителство и стабилно мнозинство, което може да осъществи реформи в полза на България и Европейския съюз", похвалиха се от пресцентъра на Министерсик съвет.

Кириакос Мицотакис също изтъкна ползите от инвестициите в енергийната и транспортната свързаност в региона и открои значението на сътрудничеството в сферата на отбраната. По отношение на следващата Многогодишна финансова рамка премиерът на Гърция също потвърди необходимостта от запазване на потенциала на Кохезионната политика.