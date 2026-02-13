Войната в Украйна:

БФС каза дали голът на Локо Пловдив е редовен и видя два червени картона на Лудогорец - Левски

13 февруари 2026, 16:29 часа 474 прочитания 0 коментара
Съдийската комисия към Българския футболен съюз излезе с нов епизод от рубриката „На фокус“,, в която обсъжда решенията на съдиите. Обект на анализ този път станаха отсъжданията от двубоите за 1/4-финалите за Купата на България. Според централата попадението на Локомотив Пловдив е правилно зачетено и няма футболист, който е в нередовна позиция и влияе на играта. На срещата между Лудогорец и Левски във видеото се твърди, че са спестени два червени картона.

Червени картони за Камдем и Видал

Ситуация 1: Оливер Камдем задържа Кайо Видал при контраатака на Лудогорец, но не получава жълт картон - неправилно. Според правилника Камдем действа „без уважение към играта“. ВАР не може да се намеси, защото се касае за второ официално предупреждение, а не директен червен картон. В случая четвъртият съдия, който има идеална позиция, е трябвало да сигнализира на главния, който е с гръб към положението и не го е видял.

Окачените бутонки

Ситуация 2: Пропусната е от главния съдия, както и от ВАР арбитъра, ситуация, в която Кайо Видал нанася ножичен удар в лицето на Майкон от Левски. №11 от Лудогорец е трябвало да бъде изгонен, защото е имал възможност да не нарани опонента си, но видимо не го прави. Първият асистент-съдия има най-добра гледна точка, но не информира главния рефер, който е на позиция, от която не може да види ясно деянието. ВАР също пропуска да прочете правилно играта, препоръчвайки на съдията да прегледа ситуацията.

Ситуация 3: Голът на Парвиз Умарбаев във вратата на Ботев (Пловдив) за победата на Локомотив с 1:0 - правилно зачетен. Вратарят на Ботев има отлична видимост към футболиста, отправящ изстрел, както и към топката, и нейната посока. Тя е отправена към вратата и Мартин Русков прави разкрач, за да не я докосне, знаейки, че е в положение на засада. Според БФС Русков не пречи на вратаря и не му влияе.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
БФС Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Съдийска комисия
