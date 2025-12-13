ЦСКА – Локомотив София: Кога и къде да гледаме сблъсъка от 1/8-финалите на Купата на България?

ЦСКА приема днес Локомотив София в двубой от 1/8-финалната фаза на турнира за Купата на България. Срещата е последна за двата тима за настоящата 2025 година. След последния съдийски сигнал „червените“ и „железничарите“ ще излязат във ваканция преди началото на зимната подготовка. Двубоят между ЦСКА и Локомотив София обещава да бъде много интригуващ, тъй като и двата тима имат амбициите да стигнат възможно най-далеч в надпреварата.

ЦСКА – Локомотив София: Начален час и ТВ

В последния си двубой в Първа лига ЦСКА отстъпи преди тима на Черно море. Срещата на стадион „Тича“ завърши при резултат 2:0 за домакините. Локомотив София пък се наложи драматично Ботев Пловдив с 3:2 на стадиона в столичния квартал „Надежда“. Победното попадение за момчетата на Станислав Генчев падна дълбоко в добавеното време.

В колко часа започва мачът между ЦСКА и Локомотив София?

Мачът между ЦСКА и Локомотив София е последен в днешната програма на Купата на България. Срещата, която ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в София, ще стартира в 18:00 часа.

Коя телевизия ще дава двубоя между ЦСКА и Локомотив София?

Срещата между ЦСКА и Локомотив София ще бъде предавана пряко по телевизията. Каналът, който ще излъчи двубоя е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да видите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

