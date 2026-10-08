ЦСКА не повтори грешката на Левски - даде отлични цени на билетите за Монако

ЦСКА даде начало на продажбата на билети за първия си двубой от основната фаза на Лигата на конференциите срещу Монако. "Армейците" ще приемат френския тим на 15 октомври (четвъртък) от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски". От клуба отправиха емоционален призив към привържениците си да напълнят трибуните и да създадат познатата "червена стена" за европейското завръщане на отбора.

Колко струват билетите за ЦСКА - Монако?

Впечатление прави, че "червените" дават много добри цени на билетите за двубоя. Цените на пропуските варират между 15 и 40 евро в зависимост от избрания сектор. Паралел може да се направи с другия български евроучастник през този сезон - Левски, който допусна грешка да постави много високи цени за европейските мачове. След това от лагера на "сините" осъзнаха грешката си и направиха нужните корекции.

Още: ЦСКА се похвали: "Скоро "Армията" ще е сред най-добрите места за футбол"

Ето цените по сектори:

Сектор А - ложи 40 евро

Сектор А 30 евро

Сектор В 20 евро

Сектор Г 15 евро

Билетите вече са достъпни онлайн, а от 12 октомври ще започне и продажбата на физически каси. Пропуски ще могат да се закупуват на стадион "Васил Левски" откъм улица "Гурко" между 10:00 и 19:00 часа, както и в официалния магазин на ЦСКА на улица "Солунска" 12.

В деня на двубоя стадионните каси ще отворят в 12:00 часа и ще работят до началото на второто полувреме.

"ЦСКА е създаден за такива мачове"

"Армейци, завръщаме се там, където принадлежим – в основната фаза на евротурнирите!", написаха от клуба. "Първата битка е срещу една от емблемите на френския футбол – Монако, но ЦСКА е създаден за такива мачове. С изключителната червена стена зад себе си, любимият отбор е способен на чудеса!", допълниха "червените".

От клуба уточниха, че децата до 7-годишна възраст включително могат да посещават срещата безплатно с пълнолетен придружител, но без право на отделно седящо място. За придружителите на деца до 14 години е необходимо попълването на декларация.

Още: Легенда на ЦСКА с брутален анализ за новия стадион, треньора и управлението