Войната в Украйна:

Тунчев призна за лошото състояние на терена и каза защо Арда не победи Берое с човек повече

31 август 2025, 19:18 часа 498 прочитания 0 коментара
Тунчев призна за лошото състояние на терена и каза защо Арда не победи Берое с човек повече

Старши треньорът на Арда - Александър Тунчев, даде своето мнение след равенството на кърджалийци с Берое в двубой от седмия кръг на Първа лига. Специалистът отбеляза, че възпитаниците му са пропилели с лека ръка добри ситуации, а в същото време са допуснали лесни голове. Бившият бранител призна за окаяното състояние на терена на стадиона в Кърджали, което също е имало роля за някои лоши отигравания в атака.

Тунчев: Допуснахме леки голове

„Харесаха ми желанието и борбата на отбора. Имахме ситуации, които пропиляхме с лека ръка, но допуснахме лесни голове и това ни лиши от трите точки“, заяви Тунчев след равенството между Арда и Берое. Той посочи, че предстоящата пауза заради мачовете на националните отбори идва в точния момент за неговите играчи.

Окачените бутонки

„Паузата ще ни даде възможност да си починем, защото малко или много умора имаше. Преди два дни играхме мач. Теренът също не беше в най-доброто състояние. Това също помогна да не ни се получава. В много важен момент е почивката, за да вземем глътка въздух и да презаредим батериите“, допълни наставникът на Арда.

"Небесносините" постигнаха исторически за клуба поход в квалификационната фаза на Лига на конференциите. Момчетата на Тунчев стигнаха до плейоф срещу полския Ракув, който бе загубен.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ ОТ ПЪРВА ЛИГА: ЦСКА е на плачевна позиция в Първа лига! Ето'о - герой и антигерой, Пастор се разхожда, младок на Славия развинти "армейците"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Берое Александър Тунчев Първа лига Арда Кърджали
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес