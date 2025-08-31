Тунчев призна за лошото състояние на терена и каза защо Арда не победи Берое с човек повече

Старши треньорът на Арда - Александър Тунчев, даде своето мнение след равенството на кърджалийци с Берое в двубой от седмия кръг на Първа лига. Специалистът отбеляза, че възпитаниците му са пропилели с лека ръка добри ситуации, а в същото време са допуснали лесни голове. Бившият бранител призна за окаяното състояние на терена на стадиона в Кърджали, което също е имало роля за някои лоши отигравания в атака.

Тунчев: Допуснахме леки голове

„Харесаха ми желанието и борбата на отбора. Имахме ситуации, които пропиляхме с лека ръка, но допуснахме лесни голове и това ни лиши от трите точки“, заяви Тунчев след равенството между Арда и Берое. Той посочи, че предстоящата пауза заради мачовете на националните отбори идва в точния момент за неговите играчи.

„Паузата ще ни даде възможност да си починем, защото малко или много умора имаше. Преди два дни играхме мач. Теренът също не беше в най-доброто състояние. Това също помогна да не ни се получава. В много важен момент е почивката, за да вземем глътка въздух и да презаредим батериите“, допълни наставникът на Арда.

"Небесносините" постигнаха исторически за клуба поход в квалификационната фаза на Лига на конференциите. Момчетата на Тунчев стигнаха до плейоф срещу полския Ракув, който бе загубен.

ОЩЕ ОТ ПЪРВА ЛИГА: ЦСКА е на плачевна позиция в Първа лига! Ето'о - герой и антигерой, Пастор се разхожда, младок на Славия развинти "армейците"