Двигателят трепери и липсва мощност – проблемът може да е в този елемент

16 февруари 2026, 14:17 часа 310 прочитания 0 коментара
Потрепване при ускорение, забележим спад в мощността, понякога миризмата на бензин, която се усеща в изгорелите газове – тези симптоми могат да показват много неизправности, но механиците често започват диагностиката с един от най-простите компоненти на запалителната система, а именно бобината. Нейната повреда може да причини рязко „подскачане’’ на двигателя по време на работа и осезаема липса на мощност.

Задачата на бобината е да генерира напрежение от 15 000-30 000 волта (в съвременните системи дори до 45 000), което позволява генериране на искра на свещта. Целият процес отнема само няколко милисекунди. Когато бобината не работи правилно, сместа гориво-въздух не се запалва в точния момент или изобщо не се запалва, и един цилиндър просто спира да работи.

Симптоми на повредена бобина

Най-често срещаното е потрепване на двигателя – в зависимост от степента на повреда, то може да се случи само при ниски обороти, под натоварване, на празен ход или постоянно. Значителен спад в мощността при ускорение е друг типичен симптом. В крайни случаи двигателят има проблеми с стартирането или отказва да стартира изобщо.

Индикаторът за проверка на двигателя може да светне или не. Някои бобинни повреди не генерират кодове за грешки в диагностичната система. Увеличението на разхода на гориво е страничен ефект от недостига на мощност – водачът натиска педала на газта по-силно в опит да постигне нормална динамика. Миризмата на бензин в изгорелите газове се появява, когато неизгоряло гориво попадне в изпускателната система.

В съвременните автомобили всеки цилиндър има собствена бобина, монтирана директно върху свещта – това е така наречената система Coil-on-Plug. По-стари решения за всички цилиндри или двойни намотки (една за два цилиндъра) са редки днес. Отделните намотки имат предимството, че повредата на една не обездвижва целия двигател – колата работи, двигателят работи, но не толкова ефективно, колкото би трябвало.

Как да разберете коя бобина е повредена?

В сервиза диагностиката се извършва чрез четене на грешки от OBD системата и измерване на параметрите с мултицет или осцилоскоп. Тип код за грешка P0304 означава пропуски в запалване в конкретен цилиндър – в случая четвърти. Но самият код не определя дефекта на бобината. Проблемът може да се крие и в компресията на свещта, инжектора или цилиндъра.

Доказан метод е т.нар. „взаимозаменяем тест". Подозрителната намотка се разменя с бобина от друг цилиндър. Ако след смяната грешката се появи на другия цилиндър, бобината определено е повредена.

Смяната на самата бобина не е сложна. Трябва да изчакате двигателят да изстине, да изключите минуса от батерията (има високи напрежения в запалителната система), да махнете капака на двигателя и внимателно да издърпате бобината нагоре. Новият трябва да бъде поставен изправен и електрическият щепсел трябва ясно да щракне на място. След като свържете акумулатора, трябва да изтриете грешките в диагностичната система.

Може ли да карате с повредена бобина?

По-добре не. Неизгорялото гориво отива в катализатора, който може да прегрее и да бъде трайно повреден. Неравномерната работа също натоварва буталата, клапаните и цилиндъра, които работят без запалване.

Запалителните бобини се повреждат, защото са чувствителни към високи температури, вибрации и влага. Изтичане на масло върху свещите чрез течащ уплътнител на клапанния капак, напукани корпуси, корозия на електрически контакти и дори измиване на двигателя с водоструйка – това са най-честите причини за преждевременни повреди. Експлоатационният живот на бобината обикновено е 60 000-120 000 км, но при неблагоприятни условия може да бъде значително по-кратък.

Велизар Георгиев
двигател загуба на мощност бобина
