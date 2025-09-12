Как шофьори убиват двигателя, спазвайки препоръка на производителя

Производителността на двигателя е пряко свързана с качеството на обслужване. Основната процедура тук е навременната смяна на маслото. Ако забавите това или се придържате към твърде дълъг интервал, рискът от повреда се увеличава многократно. В резултат на това двигателят може да се повреди, а ремонтът може да струва повече от самата кола. Експерти обаче предупреждават, че обичайната цифра от 10 000 км изобщо не гарантира безопасност.

Защо моторното масло бързо почернява

Производителите на автомобили посочват стандартни интервали в инструкцията си за смяна на маслото, като най-често това са 10 000-15 000 км или веднъж годишно. Но почти винаги има добавено уточнение - при тежки условия на работа на автомобила маслото трябва да се сменя по-често.

Подобна формулировка често подвежда шофьорите. Мнозина смятат, че говорим изключително за тежки условия извън пътя или екстремни климатични условия. Всъщност „тежките“ ситуации са тези, познати на всички - продължителни студове и резки температурни колебания, редовни задръствания, както и продължителна работа на двигателя на празен ход.

В такива условия маслото старее по-бързо, губейки защитните си свойства. И дори смяната му на всеки 10 000 км може да е твърде рядка. Резултатът е очевиден - ускорено износване и риск от повреда на двигателя.

Въпреки това, много шофьори си повтарят едно и също нещо - маслото трябва да се сменя на всеки 10 000 км. Тази цифра е удобна и проста - лесна за запомняне и лесна за проверка на километража. Но не може да се нарече „универсално правило“ . Срокът на експлоатация на смазката се влияе от различни фактори - характеристиките на конкретния двигател, свойствата на маслото и условията на работа на автомобила.

По-точен критерий не са километрите, а моточасовете, тоест действителното време на работа на двигателя. При камионите, строителната и специалната техника този параметър се счита за основен. При леките автомобили този метод почти никога не се използва, като повечето собственици са по-свикнали да се ръководят от пробега.

Разликата между двата подхода е огромна. На селски път двигателят може да измине 10 000 км за сравнително малък брой часове работа. В града, където има постоянни задръствания и светофари, същият пробег се изминава два пъти повече време. Оказва се парадокс - километражът показва едни и същи числа, но натоварването на двигателя е съвсем различно. Например, да вземем градския режим при средна скорост е около 25 км/ч. За да „навърти“ 10 000 км, двигателят работи около 400 часа.

Дори висококачествената синтетика губи свойствата си за такова време, спира да защитава компонентите и частите, а след това износването се ускорява рязко. В резултат на това всичко може да завърши със сериозна повреда. Ето защо опитните автомобилисти често се фокусират върху моточасове. Следователно, по-правилният подход би бил смяната на маслото на всеки 7000-8000 км.