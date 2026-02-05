Частица от черна дупка се сблъска със Земята - какво откриха учените

През 2023 г. на Земята пристигна субатомна частица с енергия, която физиците смятат за практически невъзможна. Това беше ултрависокоенергийно неутрино, засечено от детектора KM3NeT. Мощността му беше десетки хиляди пъти по-голяма от всичко, което човечеството би могло да създаде, дори с Големия адронен колайдер. Това съобщава изданието Phys.

Екип от физици от Университета на Масачузетс Амхърст предположи, че източникът на този сигнал може да е експлозията на специален тип черна дупка. В своето изследване учените описват сценарий, при който така наречените квазиекстремни първични черни дупки биха могли да генерират такива „невъзможни“ частици.

За разлика от типичните черни дупки, които се образуват след колапса на масивни звезди, първичните черни дупки, според теорията на Стивън Хокинг, биха могли да се образуват в зората на Вселената - почти веднага след Големия взрив. Те са значително по-леки и могат да губят маса с течение на времето поради радиацията на Хокинг, като постепенно се нагряват.

Според авторите на изследването, в определен момент този процес става неконтролируем: черната дупка бързо губи маса и ефективно експлодира, излъчвайки поток от елементарни частици, включително изключително енергични неутрино. Именно този взрив детекторът вероятно е засечен през 2023 г.

Възникна обаче една мистерия: друг голям експеримент за откриване на космически неутрино, IceCube, не наблюдава нищо подобно. За да обяснят това несъответствие, физиците предложиха модел на първични черни дупки с така наречения „тъмен заряд“. Този заряд е аналогичен на електрическия заряд, но е свързан с хипотетични частици от тъмния сектор, по-специално „тъмни електрони“.

Според изследователите, именно наличието на тъмен заряд променя поведението на черните дупки и позволява съгласуване на противоречиви експериментални данни. Нещо повече, такъв модел може да е ключът към разбирането на тъмната материя, която според астрономическите наблюдения съставлява значителна част от масата на Вселената.

Учените отбелязват, че ако хипотезата бъде потвърдена, човечеството ще получи експериментални доказателства за радиацията на Хокинг за първи път, както и реално потвърждение за съществуването на първични черни дупки и нови частици извън Стандартния модел на физиката.

