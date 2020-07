Арестуваният за тероризъм Мохамед Абдулкадер свързван с дивизия "Султан Мурад" - кои са те? (СНИМКИ и ВИДЕО)

What a magnificent show! 🤡 The rats from "Sultan Murad Division" praise their master near Afrin.



They should've made the poster much larger and attach it to a balloon, otherwise Sultan #Erdogan can't see it from #Turkey and he won't be able to appreciate the effort 😩 pic.twitter.com/BjBAgXNWSX — Nadia Abid (@NadiaAbidd) April 20, 2020

Джихадист ли е всъщност арестуваният 21-годишен мъж от Бургас? Защо го задържаха на 11-тия ден, а не веднага след като се е върнал от Турция? Това попита треньорът по борба на обвинения в тероризъм ... Прочети повече

Turkish-backed Jihadist Factions defending NATO's interests and (neo-Ottoman) values in Libya.



Sultan Murad Division



Al-Nusra Front



Mutasim Brigade



Suleyman Shah Brigade



Ahrar al-Sham



Hamza Division



Suqour al-Sham



Jaysh al-Islam



Jabhat al-Shamiyah pic.twitter.com/WjztqXy5vs — Σταυροφόρος (@stavroforos_) May 27, 2020

A commander in #TFSA Sultan Murad Division Abu Aziz Al Bakari tortured two members of the group of Damascene origin, accusing them of theft and speaking against other commanders.

Warning: violent images. pic.twitter.com/2ULqKrA1UJ — SMM Syria (@smmsyria) March 21, 2019

Terrorists of the Turkish-backed Sultan Murad division recently kidnapped and murdered a 16 years old Kurdish girl named Malak Nabih in #afrin

May every Turkish terrorists and terrorist of S.Murad die slowly and their place be fire.#ErdoganKillsKurds pic.twitter.com/wwr70Gwnun — Hakar Tenahi (@HTenahi) June 30, 2020

Due to the widespread rape&murder of young girls, indiscriminate attacks on civilian neighbourhoods, forced recruitment of young boys&other terrible war crimes - I call on @pritipatel @DominicRaab&@BorisJohnson to list the Sultan Murad Division in Syria as a terror group. pic.twitter.com/ugG0ieIOZR — Macer Gifford (@macergifford) June 7, 2020

Арест за тероризъм е извършен в Бургас Българин от сирийски произход, както и още 15 човека, са арестувани при спецакция срещу тероризма в Бургас, съобщава БНТ. Операцията в ... Прочети повече

поред него, на една от снимките има червено знаме и това показва групировката, към която членува баща му – "Султан Мурад". Очевидно баща му е сирийски туркмен, заключи Чуков. Предполагам, че бащата е бил на служба в "Ислямска държава". Но след 2016 година, когато турците проведоха операцията "Щита на Ефрат", тези хора си хвърлиха униформите и станаха Сирийска свободна армия т.е. групата "Султан Мурад". Знамето е неосманистко, там има надпис от Шахадата, твърди Чуков. "Султан Мурад" са джихадисти, подкрепени от Турция.Техните врагове най-вече са кюрдите. "Каквото ти каже бащата, това правиш – в исляма бащата е попечител до пълнолетието, така че каквото той каже, това става. Това, което ми прави впечатление, е, че бащата не се е появявал в България – интересно защо", продължи с разсъжденията Чуков. Подобно мнение изрази и друг специалист по темата за Сирия Дахер Ламот, като използва за целта социалната мрежа фейсбук."Странното е, че нито един сириец, до когото се допитах, не го познава. Разгледах снимките и единственият флаг, който се вижда, е червен, характерен за групировката "Султан Мурад", подкрепя думите на Чуков той. "Нека ви поясня, "Султан Мурад" е най-голямата група от протурските "сирийски" групировки, която години наред се описва като "умерена". Мисля, че трябва някой сега да дава обяснения. И нещо друго. Тази групировка е известна с жестокостите си спрямо кюрдите и кюрдските сили. Имайки предвид от какъв произход е настоящия американски посланик (бел. ред. -), би трябвало да си отваря ушите", посочва още той.Групировката има собствен канал в Youtube, но на видеокадрите не личи да е особено умерена.Набива се на очи и жестът на момчето, вдигнал показалец към небето. Според британските разузнавателни служби, това е отличителният знак на ислямисти и джихадисти.В участието си по bTV Чуков заяви оше, че групировката "Султан Мурад" изнася джихадисти към Либия. Това твърдение намира потвърждение и в чужди медии , както и от снимки в социалната мрежа Twitter.Има и доста неприятни видеа, които показват отношението на групировката към пленените им противници.Както и информации за нападения и убийства на цивилни, включително и жени.Такъв беше случаят с 16-годишно момиче от кюрдски произход в Африн.Припомняме, че на 1 юли 2020 г., на територията на градовете Бургас и Враца, под ръководството на Специализираната прокуратура, бе проведена съвместна контратерористична операция на ДАНС и ГДБОП. Извършени бяха претърсвания на адреси в Бургас, откъдето бяха иззети веществени доказателства, относими към предмета на разследването. Като свидетели са разпитани 20 лица, 9 от които пред съдия. Извършени бяха и 10 разпознавания. Мохамед Абдулкадер бе задържан около 6,30 часа в дома си в бл. 600 в бургаския ж. к. "Меден рудник". Той се прибрал от Сирия преди дни. Той е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 108 а, ал. 6 от НК – участие на български гражданин в терористично престъпление зад граница. Събраните доказателства сочат, че от 2015 г. до момента той неколкократно е пътувал от България до Сирия, където е участвал пряко във въоръжени действия в редиците на различни джихадистки терористични групировки. Установено е, че бащата на лицето и към момента е лидер на една от тези групировки и именно той го е радикализирал и привлякъл към терористична дейност в Сирия. До момента няма данни привлеченият към наказателна отговорност български гражданин да е участвал в подготовка на терористични нападения в България.