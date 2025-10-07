Войната в Украйна:

07 октомври 2025, 16:35 часа 563 прочитания 0 коментара
Политическа спекулация: Зам.-министър за запалените камиони за боклук

„В случая, и след сутрешните изказвания на някои политически ангажирани лица, ясно си проличава именно политическата спекулация по темата". Това каза заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров. Той отговори на журналистически въпрос, свързан с появилата се информация за запалените камиони на турската фирма, кандидатствала за извозване на боклука в столицата. МВР в годините винаги е приемало с отворени обятия всички градивни критики и обвинения, добави Тодоров. По думите му там всичко е ясно – във въпросния ден, във въпросния час е подаден сигнал в 8-о РУ за запалени горящи камиони в частен паркинг, служителите на СДВР, както и тези от Столичната пожарна незабавно са се отзовали на място и са започнали работа по гасене.

Четири камиона са горели

„Изгасени са четирите камиона, които в този момент са горели. Направен е оглед, иззети са абсолютно всички веществени доказателства, видеокамери, разпитани са свидетели и незабавно е образувано

досъдебно производство по чл. 303, ал. 1 от Наказателния кодекс", обясни Тодоров и отбеляза, че разгласяването на повече информация може да стане само и единствено със съгласуване на компетентната прокуратура. Той увери, че се работи по случая.

Призив към гражданите

Заместник-министърът на вътрешните работи призова ако някой гражданин има информация, да я предостави на СДВР или на прокуратурата.

Тодоров посочи, че в Закона за управление на отпадъците ясно са изразени компетенциите и отговорностите на институциите, които са ангажирани с отпадъците и това са кметовете на съответните общини. В случая в София контролен орган е Столичният инспекторат.

„Доколкото се сещам, от 00:00 ч. в неделя (5 октомври) – датата и часът, в които спира сметоизвозването и сметопочистването, до настоящия момент в МВР няма подадени сигнали, за които да окажем някакво съдействие или да търсим някакви престъпления по тази тема", коментира още той.

Спасиана Кирилова
