ВАС подхвана съдебната битка за частния университет в Пловдив със съмнителни решения и спомени за "Осемте джуджета"

Върховният административен съд (ВАС) даде ход по делото за едно от най-старите частни учебни заведения за висше образование в страната с над 33-годишна история - Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) и спора за представителството му, предаде репортер на Actualno.com от съдебната зала.

Припомняме, че на 26 ноември на пресконференция в пресклуба на БТА в Пловдив президентът и ректор на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова заговори за опити за "превземане", "източване", "незаконно придобиване на имущество" на частния университет. Според нея чрез серия от фиктивни консултантски договори, частен арбитражен съд и спор около собствеността на фирмата учредител се прави опит да се посегне на ВУЗ-а. Димитрова подчерта, че има огромен риск от "безпрецедентна кражба на финансово здраво и успешно учебно заведение".

Предисторията - според ректора през последните години чрез фиктивни договори за консултантски услуги на стойност близо 6 милиона лева дъщерята на вече покойния основател на университета - проф. д-р инж. Димитър Димитров - Вихра Димитрова - цели прогонване на настоящото ръководство и академичен състав и установяване на еднолично управление. Самата доц. Светла Димитрова коментира пред Actualno.com в началото на заседанието на върховните съдии, че не е оптимист за изхода от съдебната битка.

"Досегашните съдебни решения по казуса не отразяват разпоредбите на ЗРБ (Закона за регистър Булстат - бел. ред.), както и ЗВО (Закона за висшето образование). Въпросът тук не касае мен, а съдбата на 3000 студенти и преподавателски състав", каза тя пред Actualno.com.

"Осемте джуджета" в зала

В съдебна зала висшите кадровици дадоха ход по дело адм.д.№ 6758/ 2025, III отделение, като на място присъстваха доц. Светла Димитрова и част от ръководството на частния университет, заедно с представляващата ги адв. Десислава Костова, и отсрещната страна в лицето на адв. Галя Гълъбова, представляваща Вихра Димитрова. Самата дъщеря на покойния основател на университета не присъства лично. Адв. Гълъбова е сред защитниците на известния контрабандист Никола Николов - Паскал. Името ѝ присъства в публични коментари по това дело заедно с фигури като прокурор Емил Петров - брат на издирвания бивш следовател и "главен герой" от "Осемте джуджета" Петьо Петров, известен като Пепи/Петьо Еврото.

Делото премина при засилен медиен интерес, което провокира отсрещната страна в спора да заяви: "Цирковете са в кръвта на г-жа Светла Димитрова, довела е и тук телевизии и сайтове. Ако правите циркове, мога и аз да правя и да доведа тук ...", като изброи имена на два от сайтовете за новини, които имат репутацията да представят по-жълта информация, видя още Actualno.com.

Спорът касае вписването в управлението на университета, поради което касае и Агенция по вписванията. От името на екипа на доц. Димитрова бяха приложени допълнителни доказателствени материали по делото като решение на Министерския съвет (гласувано от Народното събрание), че ВУАРР представлява самостоятелно юридическо лице. Впоследствие бяха отправени искания от адв. Костова ВУАРР да бъде конституиран като заинтересована страна, делото да бъде прекратено, докато не бъде постановено решение по търговско дело в ОС-Пловдив, с което се иска отмяна на всички взети незаконосъобразно еднолични решения от Вихра Димитрова, както и съдия Люпка Петрова да си направи отвод, но ВАС отхвърли и двата иска.

Очаква се решението на кадровиците да стане ясно до месец, каза пред Actualno.com адв. Костова.

Предисторията

Вихра Димитрова притежава 34% дял в "Интерколеж - С" - дружество, което е учредител на ВУАРР. Светла Димитрова е с 66% дяла в това дружество. Ректорът обаче твърди, че дъщерята на основателя взема еднолични решения на общи събрания, самоизбира се за Ръководител/Президент на ВУАРР, сключва неизгодни договори, за които не са уведомявани хората от ръководството и академичния съвет, и с това е нанесла щети за милиони левове на учебното заведение. Двете навлизат в дълга съдебна сага, която все още не е приключила.

Според Светла Димитрова случаят трябва да попадне в полезрението на обществото, защото засяга "целия модел на частното висше образование" в България.

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив (ВУАРР) е с повече от 40 000 завършили студенти и два работещи филиала във Велико Търново и Русе. Към днешна дата в университета се обучават над 3000 студенти. През последните три десетилетия частното заведение се развива изцяло със свое финансиране - от студентски такси и европроекти, заяви ректорът.

Тя разказва и хронологията: след смъртта на основателя проф. д-р Димитър Димитров настъпва промяна в собствеността. Учредител е дружеството „Интерколеж - С" ООД – наследници са Светла Димитрова, съпругата на Димитър Димитров, малката му дъщеря и дъщеря от първия му брак. Светла Димитрова изкупва дяловете на непълнолетната си дъщеря и държи 66 дяла. Дъщерята Вихра Димитрова, назначена тогава от Светла Димитрова за зам.-ректор, започнала да ползва продължителни отпуски, болнични, не се ангажирала и с управлението на "Интерколеж", разказва ректорът на ВУАРР. Година след назначението си като зам.-ректор Вихра Димитрова подава молба за напускане на ВУАРР, а след това започва да сключва "фиктивни договори за консултантски услуги с две фирми за общо близо 6 милиона лева", по думи на Светла Димитрова.

Следват преговори за делба и "паралелно скрита схема", твърди ректорът: "Аз и Вихра Димитрова подписваме споразумение за делба на "Интерколеж" по нейно желание. Вихра Димитрова, без мое знание, започва да подписва серия от договори за консултантски услуги с две фирми, с едни и същи собственици", казва Светла Димитрова.

На 3 януари 2022 г. Вихра Димитрова сключва, като съуправител на "Интерколеж", договор с "А.Еффе.Консултинг" ЕООД за срок 10 г. и на стойност 2,6 млн. лв. без ДДС, от които 1,3 млн. без ДДС са дължими. "Интерколеж" не са разполагали с тези суми в банковите си сметки, посочва ректорът. На 8 юли 2022 г. Вихра Димитрова, като представляващ ВУАРР, сключва друг договор – за 3 млн. лв. с дължими неустойки при неизплащане до 50% от тази сума. Фирмата е "Тиконукоти" ООД. Справка в Търговския регистър показва, че управителят на двете компании понастоящем е Андреа Фаваро /за периода 2022 – 2023 год. управител на двете фирми е била неговата съпруга – Петя Кривошиева Фаваро/.

Така "общата сума е близо 6 милиона лева с изключително високи неустойки и клауза всички спорове по изпълнение на договора да се решават не в държавни съдилища, а в частен арбитражен съд към Световен търговски център. Този частен съд е образуван броени дни преди подписване на първия консултантски договор, твърди Светла Димитрова.

"Предметите на тези договори дублират изцяло дейноста на ВУАРР – разработване на проекти, международни партньорства, привличане на студенти, правни и данъчни консултации и др.", добави ректорът. И продължи с това, че ВУЗ-ът разполага със счетоводен отдел, който в годините сам е извършвал възложените по договорите дейности. Имали са и юрист, който е на абонамент към ВУАРР. Разполагат с международен отдел, които разработва международни и национални проекти. За всички тези договори с консултантски фирми няма решение на ръководните органи или на учредителя. Мажоритарният съдружник също не е бил информиран, нито който и да е преподавател, каза Светла Димитрова.

Банкови преводи след отстраняване

През септември 2022 г. е проведено Общо събрание на "Интерколеж" по желание на Вихра Димитрова. Сред заложените точки са представяне на план за финансово осигуряване на ВУАРР и отчет на управителите. Светла Димитрова представя отчет като управител и План за осигуряване на ВУАРР, Вихра Димитрова не представя такива. Дава ѝ се срок от 7 дни да ги представи, но тя не ги представя. По тази причина на 16 септември Общото събрание гласува нейното освобождаване като управител на "Интерколеж" и ВУАРР. Същия ден, чрез онлайн банкиране, от сметки на "Интерколеж" тя превежда 288 хиляди лева на 5 превода към горепосочените фирми за консултантски услуги. Няма фактури в счетоводството, не са представени на ръководството договори и анекси, твърди ректорът.

При проверка в банковата сметка Светла Димитрова разбира за извършените преводи. След многократни писма до Вихра Димитрова и консултантските фирми, сключени договори и анекси не са предоставени. Консултантските фирми завеждат искове към частен арбитражен съд срещу "Интерколеж" и ВУАРР. ВУАРР е осъдено да изплати 1,5 млн. лв. неустойка. За "Интерколеж" се претендират над 1,3 млн. лв. неустойки. По по-малки договори и анекси сме задължени с още около 120 000 лева. Образувани са изпълнителни дела при частен съдебен изпълнител (ЧСИ), каза Светла Димитрова.

По думите ѝ - от банковата сметка на ВУАРР са изтеглени 1,65 млн. лв. "По прокурорско постановление те се държат по сметката на ЧСИ до приключване на наказателно производство, заведено срещу Вихра Димитрова и управителя на фирмите за консултантски услуги", посочи ректорът.

"Интерколеж" е осъден да плати 1,576 млн. лв., включително за такси за арбитраж и ЧСИ. След това има осъждане за допълнителни 120 000 лева по договори и анекси, сключени за консултантски услуги.

"Дружеството учредител остава без свободни средства. Аз, като негов управител, внасям лични средства за адвокатски хонорари, взимаме заем за изплащане на задължения", разказа Светла Димитрова.

Подкрепа от цялата страна

Ръководството и цялата академична общност на ВУАРР настояват да бъде спазен Законът за висше образование, според който ВУАРР е самостоятелно юридическо лице с академични свободи, а не неперсонифицирано лице; ВАС да вземе предвид обществения интерес, европейските партньорства и "факта, че става дума за образование, а не за фирма за продажба на активи", по думи на ректора.

"Залогът е с обществено значение", заяви президентът и ректор на ВУАРР. В каналите на университета в социалните мрежи и в сайта са налични редица писма в подкрепа на независимостта на учебното заведение и призив за справедливо правосъдие по казуса.