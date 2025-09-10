"Записи не са гледани в съда": Говори адвокат на обвинен за побоя на шефа на полицията в Русе

Намираме се в държава, в която институциите не работят, когато прокуратурата и МВР си позволяват да говорят предварително, а не просто да информират обществото, че има такъв случай и че има разследване. В петък в съда във Велико Търново аз ще настоявам и ще направя всичко възможно за първи път да гледаме всичките записи в рамките на процеса. До момента тези записи не са гледани в съдебна зала и не са приобщени към доказателствата. Това съобщи в ефира на Нова телевизия адвокат Методи Лалов, който е защитник на 15-годишното момче, обвинено за участие в побоя над шефа в полицията в Русе Николай Кожухаров.

На един от записите се вижда, че съседът на полицая Георги Димитров се приближава до колата и първи нанася удар, като впоследствие момчетата отвръщат с удари. „Не казвам, че реакцията им е правилна, но правилни ли са действията на Димитров. Трябва да се изясни кой е почнал и защо е почнал, и дали полицейският шеф се е замесил, за да е част от този бой“, обясни Лалов.

Адвокатът обясни, че се надява проктуратурата и съда да осигурят техника с високо качество и да направят експертиза, за да видят максимално добре записите.

„Ще направя всичко възможно в една демократична държава да се води обективен съдебен процес, а не кочина. В петък ще е най-важния ден от процеса и медиите ще научат много неща“, заяви Лалов.