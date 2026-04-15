Какво означава, ако чорапите ви оставят следи по краката ви и кога трябва да се притеснявате

Следите, оставени от чорапите по глезените и долната част на краката след целодневно носене, са често срещани. Повечето хора не им обръщат много внимание, но тези на пръв поглед безобидни вдлъбнатини могат да дадат представа за вашето здраве. Въпреки че линиите от чорапите обикновено не са причина за безпокойство, си струва да им се обърне внимание, особено ако са придружени от други симптоми, според Huffington Post.

Често срещани и често безобидни причини

Ако забележите вдлъбнатини по краката си, след като събуете чорапите, няма причина за паника, каза д-р Катрин Тетер, съдов хирург в медицинския център на университета Хакенсак.

„Това е доста често срещано, особено при тези, които прекарват по-голямата част от деня на крака или седят дълго време с краката си в спуснато положение“, добави тя

Д-р Бринта Васагар, лекар по семейна медицина, се съгласява.

„Повечето от нас имат заседнала работа или стоят прави по цял ден. Тогава кръвта естествено се натрупва в краката“, отбеляза тя.

Но ако не седите или стоите прави по цял ден, следите могат да показват прост проблем – може би чорапите ви са твърде тесни.

„Друга често срещана причина може да бъде дехидратацията“, посочи Васагар.

Когато сте дехидратирани, течността може да се натрупа в тъканите ви, причинявайки подуване на краката ви и впоследствие водещо до образуване на следи от чорапи. Според д-р Тетер, солена храна може да има подобен ефект, който освен подуване на пръстите на краката, може да причини и подуване на краката.

Кога да посетите лекар

Въпреки че следите от чорапи са безвредни за повечето хора, те могат да се превърнат в проблем, ако са придружени от други симптоми. Един от тях е подуване на краката, независимо дали носите чорапи. Ако това се случи, трябва да уведомите Вашия лекар.

Същото важи и ако забележите повишена пигментация на кожата близо до глезените, големи разширени вени или чувство на тежест, болка и умора в краката след изправяне, което се облекчава чрез повдигане на краката, добави Тетер. Това могат да бъдат признаци на проблеми с вените.

„Тези проблеми обикновено не са опасни. Ние обаче лекуваме вените, когато те причиняват значителни симптоми при пациентите“, обясни тя.

Асиметрията и влошаването на състоянието като предупредителен знак

Ако забележите, че следите от чорапи се появяват само на единия крак или са значително по-изразени от едната страна, трябва да посетите лекар, съветва Васагар.

„Телата ни се стремят към баланс и симетрия. Когато едната страна е различна от другата, това обикновено е знак, че нещо не е наред“, добави тя.

В по-сериозни случаи, следите от чорапи, които се влошават с времето, понякога могат да бъдат признак на бъбречно заболяване или сърдечна недостатъчност.

„При тези условия ще забележите, че нещата постепенно се влошават“, каза Васагар.

Вдлъбнатините по чорапите може да станат по-дълбоки или да отнемат повече време, за да изчезнат с течение на седмиците и месеците. При сърдечна недостатъчност, добави тя, се появяват и други симптоми.

– Хората се чувстват задухени и им е трудно да спят в напълно равна позиция. Има и други съпътстващи явления. Промените винаги са сигнал, че трябва да посетите лекар – заключи тя.

Не е задължително да е проблем с кръвообращението.

Много хора веднага се сещат за проблеми с кръвообращението, когато видят следи от чорапи, но това обикновено не е така, казва Тетер. Кръвните съсиреци обикновено не се появяват без никакви симптоми.

Човек с кръвен съсирек обикновено има значително подуване на краката или глезените, болка и евентуално зачервяване, обясни Тетер.

– И това са неща, които би трябвало да ви накарат да посетите лекар и евентуално да си направите ултразвуково изследване.

Избор на чорапи и практични решения

Според д-р Тетер, най-добрите чорапи са тези, в които се чувствате най-комфортно. За хора, които стоят прави по цял ден, компресионните чорапи, които са стегнати и предотвратяват натрупването на течности в краката, могат да бъдат добър избор.

– Например, аз съм лекар и нося компресивни чорапи през повечето дни от седмицата, защото стоя с часове в операционната. Въпреки че кръвообращението ми е напълно нормално, краката и глезените ми са малко по-тежки и по-уморени в края на дългия ден, когато ги нося – сподели тя своя опит.

Компресионните чорапи са добър избор за тези, които седят дълго време.

„Точно както когато пътувате със самолет, съветваме: „Ще седите дълго време, носете компресионни чорапи“, така че ставането и разходката на всеки няколко часа също ще помогнат. Същите стратегии са полезни, ако седите много на работа“, отбеляза Васагар.

Как да намалите появата на стрии

Ако няма здравословни проблеми, които стоят зад вдлъбнатините по чорапите ви, има няколко неща, които можете да направите, за да намалите видимостта им. Те включват повдигане на краката, носене на компресионни чорапи, както и редовни упражнения и балансирана диета, съветва Васагар.

Ако опитате тези съвети и следите не изчезнат дори след като свалите чорапите, „може би е време да посетите личния си лекар и да се прегледате, за да се уверите, че не се случва нищо по-сериозно“, каза Васагар.

„Това не означава автоматично да заключим: „О, Боже мой, това е сърдечна недостатъчност“, но е добре да проверим всички други възможни причини и да се уверим, че не е нещо по-сериозно.“