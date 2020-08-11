Какво се случва с тялото ни, когато спим в самолет

Какво ще стане с палатковите лагери - на Орлов мост, пред МС, в други градове?

Накрая самите протестиращи ще ги съберат, защото ще се уморят

Полицията ще ги вдигне все някога

Ще останат, докато не бъде дадена оставка от Борисов и Гешев

Ще бъдат вдигнати доброволно при оставка на някой измежду Борисов и Гешев - независимо кой

Не ме интересува