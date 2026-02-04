"Епстийн - руски шпионин": Първа държава създаде правителствена комисия за досиетата

Полският министър-председател Доналд Туск обяви старт на разследване за възможни полски връзки в скандала за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, в който е замесен покойният американски финансист Джефри Епстийн. На 3 февруари той заяви, че специален аналитичен екип ще прецени дали има деца от Полша сред жертвите на починалия през 2019 г. в затвора бизнесмен и неговата мрежа. Премиерът на страната добави, че ако резултатите от разследването на правителствената комисия го налагат, може да започне и официално наказателно разследване.

Правителственият говорител Адам Шлапка заяви пред репортери, че екипът ще включва прокурори, полицейски служители и членове на службите за сигурност. Той добави, че ще се работи под ръководството на министъра на правосъдието Валдемар Журек и че имената на членовете на комисията няма да бъдат оповестени публично.

"Група полски жени или момичета"

Туск заяви, че предварителната информация от публикуваните документи сочи към лица от южния град Краков, които според твърденията са информирали Епстийн, че имат достъп до „група полски жени или момичета“. Той добави, че са били идентифицирани няколко такива следи и сега ще бъдат разгледани подробно.

Премиерът на Полша допълни, че е наредил на прокуратурата и полските служби за сигурност да проведат спешно преразглеждане на всички публично достъпни материали, като анализират всеки файл. Той каза, че Варшава може да поиска достъп до допълнителни документи от американските власти, ако останалите под печат файлове се окажат релевантни.

Ако полски деца са били експлоатирани от педофилската мрежа, правителството ще направи всичко необходимо, за да гарантира, че отговорните лица ще бъдат подведени под отговорност, заяви Туск, цитиран от Полското радио.

Твърдения за възможно участие на Русия

Полският министър-председател се позова и на нарастващите спекулации в медиите, че случаят с Епстийн може да е свързан с операция на руските разузнавателни служби, насочена към западния елит. Туск посочи репортаж на британския вестник The Telegraph, според който сред разкритите файлове има 1056 документа, в които се споменава Владимир Путин, и над 9000 препратки към Русия.

На този фон Полша обмисля дали да насърчи международно разследване на случая, като се позовава на потенциални последици за националната сигурност. По думите на Туск - Джефри Епстийн може да е бил руски шпионин.

There is a special place in hell for those who took part, for those who kept quiet and for those who tried to conceal it. pic.twitter.com/D3C2jJ5TYv — Donald Tusk (@donaldtusk) February 3, 2026

Причината за тези слухове е бащата на съучастничката на Епстийн в мрежата Гилейн Максуел, Робърт Максуел. Той е роден като Ян Лудвик Хох в Чехословакия. Мъжът от еврейски произход и с британско гражданство бяга от нацитската окупация в родината си и се присъединява към чехословашката армия в изгнание по време на Втората световна война. Депутат е в британския парламент през 60-те години. Впоследствие влиза в издателския бизнес и става медиен магнат, собственик на Daily Mirror. Смята се, че е работил едновременно за британското разузнаване MI6, израелското Мосад и съветското КГБ. През 60-те и 70-те години Максуел е имал изключителен достъп до лидерите на Източния блок. През 1991 г. изчезва от яхтата си „Лейди Гилейн“ край Канарските острови. Официалната версия е удавяне, но не спират спекулациите, че е ликвидиран от някоя от службите, за които е работил.

