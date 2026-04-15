Гаранция – Германия: Разликите със САЩ за да не спечели Путин в Украйна, той със закон се пази от Хага (ОБЗОР - ВИДЕО)

Едно от най-добрите решения, които взехме, е, че спряхме да купуваме оръжия за Украйна, а ги продаваме – Европа трябва да поеме отговорност. Това за пореден път каза американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който беше един от най-шумните радетели САЩ да спрат да помагат директно на Украйна и да печелят изгодно от войната – ОЩЕ: В многомилиардна сделка: Производителят на Patriot доставя ракети на Украйна

JD Vance:



Stopping funding the Ukraine war is one of the things I’m proudest of we’ve done in this administration. pic.twitter.com/qhm2iicze2 — Clash Report (@clashreport) April 15, 2026

Какво обаче значи печалба в дългосрочен план? Нагледен пример беше даден вчера, часове преди горните думи на Ванс. Германия и Украйна подписаха споразумение за стратегическо партньорство, Украйна направи същото и с Норвегия. Това буквално преведено значи следното – печелите вие, но печелим и ние. Защото Украйна не само потребява, но и дава – безценен боен опит за подобряване на настоящи и производство на нови ПВО системи, както и в най-модерната военна сфера: дроновете. Украинският министър на отбраната Михайло Федоров изрично подчерта в своя официален канал в Телеграм: ще има инвестиции на стойност 300 млн. евро за разработка и производство на далекобойни оръжия, както и старт на съвместно производство на дронове със среден обсег на действие, управлявани от изкуствен интелект (ИИ). Това идва заедно с ракети-прехващачи за ПВО системи, начело с Patriot ("Пейтриът"). Най-голямата сделка за дронове в Европа, обобщи украинският президент Володимир Зеленски. И още от думите на Федоров: Германия и Украйна официално ще си обменят разузнавателни данни, Киев ще предоставя на Берлин специализирани анализи как се представят германски оръжия на бойното поле в Украйна (ПВО системата IRIS-T например, както и гаубицата PzH 2000). Не само – Украйна ще предоставя и данни, събрани директно на фронта, с които се подобрява изкуствен интелект в различни военни области и за различни оръжия и които случат за обучение какво е съвременна война. Пример в това отношение е украинската система "Делта" – ОЩЕ:

Additional info shared by Defense Minister Fedorov: Germany agreed a €4B cooperation package with Ukraine. It includes hundreds of Patriot missiles, 36 IRIS-T launchers, €300M for deep-strike capabilities and joint production of 5,000 AI-enabled drones. #Ukraine https://t.co/qcMzfpd9dv pic.twitter.com/UwTFbi3Igx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 14, 2026

Zelensky on drone deal with Germany:



This is going to be the largest deal of its kind in Europe. pic.twitter.com/OneYEBSK8R — Clash Report (@clashreport) April 14, 2026

BREAKING: Germany and Ukraine sign defence cooperation agreement in Berlin. pic.twitter.com/cUxz4GYLt3 — Clash Report (@clashreport) April 14, 2026

Доколко САЩ нямат нужда от Украйна в стратегическо партньорство от точно такъв тип си пролича във войната с Иран. Именно с помощта на оръжия, тактики и стратегия, прилагани от Русия срещу Украйна, Иран успя да вгорчи живота на непрекъснато повтарящия как е спечелил американски президент Доналд Тръмп. И докато го повтаря, цените на горивата си растат – в САЩ и навсякъде по света, а заради затварянето на Ормузкия проток, което Тръмп не може да спре (стигна дотам и той да го затвори след Техеран), тепърва изплуват още и още икономически и социални проблеми – недостиг на лекарства например. А точно в ситуации като тази с Ормузкия проток и атаките на иранските дронове "Шахед" Украйна има най-голям опит (зърненият коридор в Черно море, който Русия искаше да затвори и което доведе до ефективното изтегляне на Руския черноморски флот от Крим поради огромни загуби, нанесени най-вече от украинските морски дронове). С опита на Украйна и технологичните възможности на САЩ и при сътрудничество, започнало далеч преди войната в Иран, вероятно Тръмп нямаше да бъде принуден да говори толкова глупости дневно поради случки като ТАЗИ – ОЩЕ: За Тръмп, който няма нужда от Украйна: Ирански FPV дрон спокойно "се разходи" и удари военна база на САЩ (ВИДЕО)

"Русия трябва да спре тази война възможно най-бързо – няма шанс да я спечели", категорично заяви германският канцлер Фридрих Мерц при подписването на споразумението с Украйна. И добави, че Германия ще засили мерките срещу руския сенчест флот като част от ограничаването на източниците за финансиране на руската военна машина – ОЩЕ: Украйна и Германия се похвалиха с нова оръжейна сделка (ВИДЕО)

German Chancellor Merz:



Russia should end this war as quickly as possible.



It has no chance of winning it. pic.twitter.com/Oq16DlMnU5 — Clash Report (@clashreport) April 14, 2026

German Chancellor Merz:



We are going to step up our measures against Russia’s shadow fleet.



We will also be working together on the Middle East in order to increase defense capabilities and organize this better. pic.twitter.com/13nA3ljGQj — Clash Report (@clashreport) April 14, 2026

На този фон, долната камара на руския парламент (Думата_ одобри закон, според който руският диктатор Владимир Путин може да използва армията "за защита на арестувани в чужбина руснаци". Не за всички обаче – само за такива, изправени пред национални или международни съдилища, в които Русия не участва или чиито правомощия произлизат от международни договори, по които Русия не е страна или които нямат санкция от резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Руският Z-блогър Владимир Романов твърди, че вече дроновете за руската армия се разпределят само за Руските сили за безпилотни системи. Това обаче, според Романов, е лошо решение, защото не във всички руски части на фронта има отряди на тези сили, а всички руски части на бойното поле имат нужда от дронове. От една страна централизацията ще позволи на Русия да обучава и развива по-професионално силите за използване на дронове, но от друга ще намали иновациите и едни сектори на фронта ще станат по-малко приоритетни спрямо други в осигуряването с дронове.

Освен това, Reuters съобщи, че двата най-големи кея на терминала "Шесхарис" в Новоросийск, най-голямото руско черноморско пристанище, още не са възстановени и през тях не може да се товари петрол, след като Украйна ги удари в началото на април с въздушна атака.

Засега няма потвърждение кога Стив Уиткоф, специалният пратеник за Близкия изток на Доналд Тръмп, и зетят на Тръмп Джаред Къшнър ще дойдат в Украйна. Трябваше да дойдат в началото на април – вече бяха много пъти в Москва и тяхна визита в Украйна ще даде сигнал за украинското общество, но сега САЩ се фокусираха върху Близкия изток. Говорим с тях и с екипа ми ги очакваме, обясни Володимир Зеленски:

Zelensky confirmed Jared Kushner and Steve Witkoff will visit Ukraine but a date is not set yet, stating Kyiv is ready to receive them any day as dialogue with the US continues. #Ukraine pic.twitter.com/UAJ2Rb08Ko — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 14, 2026

JD Vance:



The people who want to kill Donald Trump, the people who want to throw Donald Trump into prison, the people who murdered our friend, and the people who celebrated afterwards are trying to achieve political power.



We cannot let them. pic.twitter.com/dhv9gbWN05 — Clash Report (@clashreport) April 14, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък скок в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна отчита украинският генщаб на дневна база. Това само показва колко са основателни твърденията, че дори кратко примирие се използва от руската армия да се хвърли след това с подновени усилия напред. На 14 април е имало 212 бойни сблъсъка спрямо 125 на 13 април. Към 22:00 часа на 14 април руснаците са хвърлили 145 управляеми авиационни бомби (КАБ) спрямо 246 през предишното цяло денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2917 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 900 надолу. Руската армия е използвала 6672 FPV дрона, което с около 3600 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukraine struck Russian UAV storage sites near Donetsk Airport using SCALP missiles and GBU-39 bombs, while drones hit ammo depots in Zaporizhzhia and Donetsk regions. #Ukraine pic.twitter.com/k2fWuqfhgj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 14, 2026

Отново най-горещо е било Покровското направление – 42 руски пехотни атаки са спрени там, като Покровск е посочен за място на активни боеве от украинския генщаб. 31 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, докато от Часов Яр към Константиновка, малко по-на север, е имало само 4 руски пехотни атаки. 11 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг на Покровск Олександриевско направление – то е определящо и за Гуляйполе, Запорожка област, където е имало 13 руски пехотни атаки. 12 руски пехотни атаки са извършени в Лиманското направление, 10 – в съседното от север Купянско направление, а 9 са станали при Вовчанск, в Южнослобожанското направление. Там, в Харковска област, руснаците взривиха с авиобомби язовир, но 16-ти украински корпус потвърди, че той не е изцяло разрушен и местните украински власти са успели да изпуснат вода контролирано, за да не стане голямо наводнение:

The 16th Army Corps has released footage of Russian aerial bombs striking the dam in Pechenihy, Kharkiv region. This is a strategically vital facility on the Siverskyi Donets River with very heavy traffic. While the structure remains undamaged for now, the reservoir has reached… pic.twitter.com/DiI4rmbdzi — WarTranslated (@wartranslated) April 14, 2026

Ukraine’s 429th Achilles Separate Unmanned Systems Brigade destroyed a rare Russian IMR-3 engineering vehicle near Vovchansk in a coordinated FPV and bomber drone strike. #Ukraine pic.twitter.com/gT1k4VWrvO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 14, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец разглежда направлението именно към Константиновка в най-новия си анализ. Колкото повече руснаците се бавят при Константиновка, толкова повече се отдалечава времето, когато могат да стигнат до покрайнините на Краматорск от юг и югоизток и съответно това да не позволи истинска руска атака това лято срещу Краматорск и Славянск – украинските крепости в Донбас. Същото важи и за Лиманското направление – там вече седмици наред руските части не могат да стигнат по-далеч от южните покрайнини на града и то само по-малки щурмови групи. Кърваво и много скъпо струващо за руската армия е положението при Константиновка и Дружковка – тя трябва да върви напред метър по метър, няма друг начин. Руснаците изглежда са вярвали, че ще им отстъпим Константиновка лесно – няма да стане, категоричен е Машовец, който отчита как това руско убеждение за Покровск и Добропиля е довело до големи загуби и изтощаване на съответните руски части, ангажирани в тези сектори на фронта и сега те имат нужда от подкрепления, след като явно е било планирано да не е така преди същинската атака на агломерацията Славянск-Краматорск.

Като моментна ситуация той отчита силен руски натиск при язовира Клебан-Бик, по направленията Бересток - Константиновка и Плещеевка – Константиновка, а откъм Часов Яр – по линията Ступочки – Предтечино. Има руски позиции при Бересток, от двете страни на път Т-0504, при бензиностанция "Лидер", с поглед към Константиновския техникум на Луганския национален аграрен университет. Идеята е през този коридор да тръгне по-мащабна руска операция за превземането на Константиновка. Но това вече от няколко седмици не става и руснаците не могат да влязат в центъра и западната част на града – защото, освен всичко друго, в Плещеевка и Ивано-Франковск още има украински позиции т.е. по фланговете. Машовец обаче признава, че откъм Часов Яр руски войници са стигнали до вилната зона и гробищния парк на Константиновка (източни покрайнини), но там боевете продължават, не става въпрос за сигурни руски позиции. А основният проблем за руснаците от тази посока е, че украинците още имат позиции в квартал „Шевченко“ в Часов Яр и непрекъснато извършват флангови атаки, което затруднява руската армия да напредне, да установи сигурни позиции в източните покрайнини на Константиновка и оттам да настъпи към центъра. "В Константиновка и съседните села на югозапад боевете продължават по същите линии", потвърждава Z-каналът "Два майора".

UAS Unit "Striga", 17th Special Purpose Center hits a Russian-held dugout north-east of Berestok with a Vampire Drone drop

publ. 10/04/26

6|0:32-0:43📌 48.483754, 37.699403 pic.twitter.com/srEhv5S9AD — Audax (@AudaxonX) April 13, 2026

Подобно на колегите си от "Два майора", руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, отчита руски тактически успехи в пограничния район на Суми, по линията Корчаковка – Юнаковка. Но 71-ва украинска бригада даде пример какво се случва с настъпващите там руски войници (ВИДЕО, 18+ - само за абонати на Телеграм).

