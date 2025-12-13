Геройството на Украйна в Купянск разби лъжите на Путин и отвори очите на Тръмп, руската пропаганда се мъчи да замазва гафа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл категорично отхвърли предложението за обявяване на примирие в Украйна с цел провеждане на референдум за статута на източноукраинските територии. Говорителят на диктатора Владимир Путин Дмитрий Песков заяви, че прекъсването на военните действия нямало да бъде разгледано като инструмент за политически процедури от Киев. Той подчерта, че Москва счита такива инициативи за неприемливи и не вижда основания да промени позицията си. Песков твърди, че предложеното прекратяване на огъня с цел организиране на гласуване „би било измама“ и, по думите му, просто „промиване на мозъци“.

В четвъртък украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че страната му е представила на САЩ 20-точков набор от контрапредложения за мир в рамките на дискусиите за гаранции за сигурност с висши американски служители, като ясно посочи, че всякакви териториални отстъпки (най-вече има предвид Донбас) ще трябва да бъдат подложени на референдум в Украйна. „Вярвам, че украинският народ ще отговори на този въпрос. Независимо дали чрез избори или референдум, украинският народ трябва да заеме позиция“, заяви той. И призова САЩ и европейските партньори да гарантират спазване на примирие, докато тече вот или обществено допитване.

Според представителя на Кремъл обаче Русия била заинтересована от „дългосрочен мир“, а не от кратко прекъсване на военните действия - нещо, което Москва не е демонстрирала до момента във войната, която подпали през февруари 2022 г. Песков подчерта, че всяко прекратяване на военните действия, което би дало на Киев „почивка“, се счита за неприемливо в Москва. Той добави, че според Кремъл мирът в Украйна трябва да се основава на „надеждни гаранции“, а не на референдумни инициативи, промотирани от украинската страна.

Kremlin spokesperson Dmitry Peskov has rejected the idea of a ceasefire in Ukraine under the pretext of holding a referendum, calling it “another deception” and “mind fog.” He stated that what is needed is a full peace, not temporary pauses.



Get. Out. Of. Ukraine = immediate… pic.twitter.com/v8QhsV8vGm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 12, 2025

Контрааргументът за "почивката", която ще получат Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), е, че продължителността на примирието, необходимо за провеждането на избори или референдум, няма да бъде достатъчно дълга, за да позволи на Украйна да възстанови бойните си способности, което е постоянното оправдание на Русия за отхвърлянето на всички предложения за примирие. Москва продължава да настоява за правото да продължи пълномащабните си настъпателни операции, докато не успее да приключи войната по свои условия, сочи нов анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Именно чрез референдуми, и то подправени и под натиска на оръжието, Руската федерация си осигури незаконното анексиране на Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област през есента на 2022 г. и ги вписа в Конституцията си, без да ги контролира напълно. Дали сега Кремъл се притеснява, че украинците няма да изберат "русский мир"?

Опитите да се използва темата за прекратяване на огъня като политически инструмент за промяна на ситуацията на фронта няма да бъдат приети от Русия, заяви още Песков.

"Свободната икономическа зона" в Донбас: как ще функционира?

Зеленски вече заяви, че за Украйна е проблем как в най-новото си предложение за мир САЩ виждат решението на проблема с Донбас. „Те виждат как украинските войски се изтеглят от Донецка област и компромисът, изглежда, е руските войски да не влизат на тази територия. Те не знаят кой ще управлява тази територия, която вече наричат ​​„свободна икономическа зона“ или „демилитаризирана зона“, каза президентът.

Именно за тази зона, която според най-новия документ трябва да заема 30% от Донецк, бе попитан в Овалния кабинет американският президент Доналд Тръмп. Той обаче отказа да отговаря в конкретика на въпроса как би функционирала тя. "Не искам да го правя сега. Ситуацията е много сложна. Би функционирала", извади поредното клише републиканецът.

Reporter: Can you tell us how this free economic zone would work in the Donbas?



Trump: I don't want to do that now. It is a very complex situation. It would work. pic.twitter.com/2bNw62MT7D — Clash Report (@clashreport) December 12, 2025

В изявление пред репортери той подчерта, че е постигнат „значителен напредък“ за мир в Украйна и че „скоро ще разберем“ дали мирният план може да проработи. „Ще видим какво ще се случи. Работим, за да видим дали можем да сключим споразумение сега. Скоро ще разберем“, каза Тръмп в отговор на въпрос за Украйна и добави, че просто искал да спре смъртта "на 25 000 души на месец".

Междувременно думи за готовността на отстъпки от Киев, изречени от съветника на украинската президентска канцелария Михайло Подоляк, бяха преиначени от френското издание Le Monde - поне според Украйна. Той каза, че Украйна е готова да се съгласи със създаването на демилитаризирана зона в Донбас, което би довело до изтеглянето на украинските и руските войски от двете страни на фронтовата линия. Това се разбра като отстъпка на територия, но според Киев служителят е говорил само за възможни сценарии съгласно най-новите предложения за мир: Украйна е готова да отстъпи земя за мир? Сериозен спор около изявленията на Киев.

Преговорите явно пак зациклят

Руският президентски съветник по външната политика Юрий Ушаков вече тръби как Донбас е руски, повтори и думите на диктатора Владимир Путин, че ако украинците не го дадат, то Москва ще си го вземе със сила. Освен това заяви, че най-новият мирен план на САЩ няма да се хареса на Кремъл - усещал го отсега, макар руснаците още да не са го видели:

На този фон беше доста притеснителна отмяната на срещата в Париж между високопоставени украински, американски и европейски представители, планирана за събота, 13 декември. Според източник на RMF от Елисейския дворец тя няма да се състои, а се очакваше да даде нов тласък на въпросите за мира. Все пак среща ще има, но в Берлин, а от американска страна представител ще е пратеникът Стив Уиткоф, който написа първата версия на мирния план под влиянието на Кремъл.

Киев играе доста сериозно на този фронт - украинският главен преговарящ Рустем Умеров се е срещнал тайно в САЩ с директора на ФБР няколко пъти в Маями, за да обсъдят американския мирен план и въпроси, свързани с националната сигурност. Според The Washington Post обаче западните дипломати са загрижени, че тези задкулисни контакти могат да бъдат използвани, за да се окаже натиск върху Киев за по-примирителни мирни условия. От офиса на украинския посланик потвърдиха срещите, като заявиха, че те са се фокусирали върху сътрудничеството в областта на сигурността. ФБР заяви, че дискусиите са засягали въпроси, свързани с правоприлагането и сигурността, като корупцията в Украйна също е била повдигната, но не е била основна тема.

Москва се опитва да превзема още територии в Украйна, възползвайки се от липсата на бързи ходове около преговорите, и тръби за големи успехи, но стана ясно, че наративът на Путин за "превзетия" Купянск издъхва. Володимир Зеленски се появи именно там след успешна контраатака на украинските сили. Според мониторинговата група DeepState, за която се твърди, че е свързана с украинското военно разузнаване, президентът се е намирал на 1,3 км от руските позиции и на 500 метра от т.нар. сива зона - там, където територията е оспорвана.

Зеленски посети командния пункт на 14-а отделна механизирана бригада на Украйна в Купянск заедно с главнокомандващия ген. Олександър Сирски. Той награди войниците с държавни отличия и беше информиран за операциите в сектора. „Без вас щяхме да загубим страната си“, каза президентът, отбелязвайки Деня на сухопътните войски. "Руснаците дълго се хвалеха, че са превзели нашия Купянск. От дълго време руснаците разказват на целия свят, че Украйна е слаба. Те лъжат", заяви още Зеленски.

🇺🇦 Zelensky visited the frontline command post of Ukraine’s 14th Separate Mechanized Brigade in Kupyansk alongside Commander-in-Chief Syrskyi. He awarded soldiers with state honors and was briefed on operations. “Without you, we would have lost our country,” he said, marking… pic.twitter.com/VbMkfVnlDw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 12, 2025

Zelensky:



The Russians bragged for a long time that they had captured our Kupiansk.



For a long time now, Russians have been telling the whole world that Ukraine is supposedly weak. They are lying. https://t.co/pHOp6iAVPz pic.twitter.com/J5YVhfED5m — Clash Report (@clashreport) December 12, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Украинският генщаб не отчита особена промяна в интензивността на сраженията на дневна база. На 12 декември е имало 178 бойни сблъсъка, което е с 4 повече спрямо 11 декември. Руснаците са хвърлили 103 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 4 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4061 изстреляни снаряда, като това е с около 460 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 4687 FPV дрона, което е с около 200 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление отново е най-горещо - ВСУ твърдят, че са отбили 42 руски пехотни атаки там. В спомагателното от юг Олександриевско направление силите на Путин са извършили още 18 нападения за денонощието. На второ място по интензивност на боевете е Константиновското направление с 26 сблъсъка, а на трето - Лиманското направление с 25. При Гуляйполе в Запорожка област украинците са отблъснали 17 атаки, твърди генщабът. В Купянското направление пък вчера са извършени само пет руски атаки. "Нашите защитници отблъснаха настъпателните действия на врага в районите на населените места Пиетчня, Нова Крухляковка и към Куриловка и Купянск", обявиха от украинската армия.

Всички гледат към Купянск, където украинците извършват геройства. Те са си върнали няколко населени места, включително част от град Купянск, чрез тактическа контраатака. Втори украински корпус „Хартия“ съобщи на 12 декември, че украинските сили са провели успешни контрадействия, за да стабилизират ситуацията в посока Купянск, и са освободили Кондрашовка и Радковка (и двете на север от Купянск). Освободили са още околните гори, райони в северната част на Купянск и са пробили до река Оскол, прекъсвайки руските логистични линии към района на града. Украинският 2-ри корпус заяви, че към 12 декември ВСУ са обградили около 200 руски военнослужещи в Купянск - град, в който Путин канеше чуждестранни журналисти да снимат как украинците били обградени. Също така на 20 ноември ръководителят на руския генщаб ген. Валерий Герасимов обяви "освобождаването" на Купянск, а това бе повтаряно от самия диктатор.

For those who wonder. It was not Syrsky, it was Major General Mykhailo Drapatyi who came up, planned and executed the Kupyansk operation.



Just saying. https://t.co/6dYqi9FUG9 pic.twitter.com/ddRgqiFBlQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 12, 2025

След като са установили блокираща линия, украинските части бързо обезопасили Радковка и Кондрашовка и поставили Голубовка под контрол на огъня, преди да очистят Мирно (на северозапад от Купянск) и северозападните подстъпи към Купянск, потвърждава украинската мониторингова група Deepstate. Боевете продължават - останалите руски анклави се идентифицират и елиминират от украинците в центъра на града.

Украинският президент Володимир Зеленски публикува своя снимка от югозападните покрайнини на Купянск - по магистрала P-07 Купянск-Шевченково - на 12 декември, което показва, че украинските сили вероятно са отблъснали руснаците много по-далеч от тази област. Геолокализирани кадри, публикувани на 12 декември, също показват украинските сили, действащи в целия Купянск.

Други руски и украински източници също потвърдиха украинската контраатака - например пропагандистът Анатолий Радов и Telegram каналът "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

DeepState твърди, че руските сили все още държат Голубовка, която е северно от Купянск. Руският военен блогър "Военен осведомител" твърди, че украинските сили са започнали да проникват в северозападните покрайнини на Купянск от Мирно и Радковка, което показва, че украинските сили са освободили и Мирно. Каналът отбелязва, че руските сили не контролират източната част на Купянск и че река Оскол, която преминава през града, затруднява усилията на Русия да достигне централната част на Купянск.

Други руски военни блогъри твърдят, че украинските сили са започнали контраатака и са постигнали известен напредък, но отхвърлят мащаба на наблюдавания напредък. Според военнопропагандния канал "Два майора", например, в Купянск ВСУ провеждали "информационна операция, демонстрирайки, че руските въоръжени сили не контролират напълно предварително обявените застроени райони и терен. Има съобщения за постоянни контраатаки на врага". Все пак източникът признава: "Очевидно по-ранните изявления за пълното освобождаване на Купянск са били с информационна и политическа цел, за да се засили преговорната позиция на международната сцена, а не да се отрази ситуацията на място. Руската страна в момента провежда антикризисни мерки в информационното пространство, за да се справи със ситуацията".

Тази украинска контраатака показва, че украинските сили остават способни да се защитават и да контраатакуват срещу значителни руски офанзивни усилия, противно на твърденията на Владимир Путин, че украинските линии се разпадат, констатира ISW. Украинските напредъци във и около Купянск показват, че такива успехи са възможни, особено когато руските сили са прекалено разпръснати. Завладяването на града е приоритет за Русия от средата до края на юли 2025 г., но руските сили не успяха да насочат достатъчно сили, за да преодолеят украинската отбрана в тази област, тъй като провеждат интензивни офанзивни операции на други места в театъра на военните действия. На руските сили също им е трудно да преместят войски в Купянск, защото украинските сили успешно поддържат контрол над руската логистика в северната част на града още отпреди последния напредък. Руските напредъци са постигнати с непропорционално високи загуби и значителни разходи на време, а силите на Путин бяха принудени да ангажират междувременно около 150 000 военнослужещи само в посока Покровск, добавят от института.

Путин и висши руски военни служители напоследък засилиха преувеличените твърдения за напредък по фронтовата линия, а на 21 ноември диктаторът дори подчерта, че руските сили „неизбежно“ ще повторят операциите си в посока Купянск и в други райони на фронта. Тези преувеличени твърдения за напредък обаче са неверни. Дори военнопропагандният канал "Рибар" заяви, че украинската контраатака „се е възползвала“ от „някои не напълно верни изявления“ – признавайки, че твърдението на Путин от 27 ноември за превземането на Купянск е лъжа. Владимир Путин и висши руски военни служители се опитват да представят фронтовата линия в Украйна като на прага на колапс, така че Киев и Западът да се съгласят с исканията на Русия, но тази украинска контраатака в Купянск, заедно с упоритата украинска съпротива по останалата част от линията, показва, че версията е невярна, добавя ISW.

Самият Купянск е далеч от пълното разчистване, казва все пак украинският лейтенант с позивна "Алекс", поддържащ Telegram канала "Офицер". "Нека ви напомня, че градът беше препълнен с повече от 500 руснаци (използвана е обидна дума - бел. ред.), някои от които вече са ликвидирани, а останалите все още се крият в мазета и чакат да бъдат разчистени или заловени. Всички тези процеси на стабилизация могат да продължат още няколко седмици", прогнозира военният.

Същото предупреждава и колегата му Станислав Бунятов - оператор на дронове от батальона "Айдар": "Войната в Купянск все още продължава и ще продължи повече от един ден (...) Много повече войници ще пролеят кръвта си по време на атаки и прочиствания. Много работа е свършена, но е твърде рано да празнуваме, реалността е друга".

Според него руснаците са подсилили Лиманското направление с пехота, която "постоянно се опитва да проникне в тила ни на малки групи, тъй като го счита за едно от „решаващите” за реализацията на плановете си за превземане на Донецка област". Отделни екипажи за противовъздушна отбрана са натоварени с контролирането на логистичните маршрути, допълва Бунятов. "Тъжно е да се признае, но направлението постепенно се превръща в Славянското направление".

Вижте ВИДЕО 18+, показващо как операторите на FPV дронове от украинския батальон SIGNUM на 53-та механизирана бригада унищожават руската пехота в горските райони по протежение на направлението Лиман, използвайки дронове с оптични влакна.

Руските сили започнаха и мащабна атака по границата между регионите Донецк и Днепропетровск, насочена срещу позициите на 110-а отделна механизирана бригада на Украйна и 92-ра отделна щурмова бригада. Опитът за пробив обаче е довел до тежки загуби за руските войски, като повечето щурмови части са спрени и унищожени, хвалят се украинците - вижте ВИДЕО 18+.

Междувременно топ пропагандистът на Путин - Владимир Соловьов - се появи в почти окупирания от руснаците Покровск. Според DeepState почти целия град е под руски контрол или в "сива зона". Соловьов заяви, че заедно с военните издига руското знаме в самия център на Покровск, който вече се наричал Красноармейск - със съветското му име.

Propagandist Solovyov showed up with his rag in nearly occupied Pokrovsk, with DeepState map showing nearly the entire city under Russian control or in gray zone. pic.twitter.com/5DVu4q8Y9s — WarTranslated (@wartranslated) December 12, 2025

"В Красноармейск (Покровск) руското Министерство на отбраната организира пресконференция за руски журналисти, на която демонстрира контрола на нашите войски над освободения град. В сектора Дружковка се съобщава за сражения в близост до Панковка, Владимировка и Софиевка", изтъква "Два майора".

Според украинския канал "Офицер" руснаците преместват командните пунктове на своите части в Покровск, започват да установяват различни комуникации и планират по-нататъшни настъпателни действия в Мирноград и Сергеевка, "което вече показва, че врагът се е установил доста твърдо в града и се опитва да надгради успеха си".

Геолокализирани кадри, публикувани на 10 и 12 декември, показват, че руските сили са напреднали незначително в югоизточната част на Константиновка и в източната част на Олександро-Шултино (източно от Константиновка). Имат напредък също североизточно и в западните покрайнини на Иванопиля, т.е. югоизточно от Константиновка.

През изминалата нощ руската ПВО е свалила 41 украински безпилотни летателни апарата, съобщи военното министерство в Москва: 28 над региона Саратов, по 4 над Воронежка и Ростовска област, по 2 над Белгородска област и окупирания Крим, 1 над региона Волгоград. Саратовската петролна рафинерия пак беше атакувана от украинците. Имаше взривове и пожар в града. Губернаторът съобщи, че двама души са загинали, а жилищни сгради са били повредени при атака с дронове. Има ранен човек и при атака в Курска област, твърдят местните власти.

An attack on the Saratov oil refinery is currently underway. Preliminary reports indicate the facility was struck, with fires and possible explosions ongoing at the site. The extent of the damage and the impact on infrastructure are still being assessed. pic.twitter.com/4VyghUgYX6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 12, 2025

Руските сили отново са атакували региона на Одеса, „увреждайки пристанищна инфраструктура, което е довело до пожар“, съобщиха местните власти. Няма жертви. „Това е вече втората атака срещу този обект днес, което отново подчертава умишления характер на вражеските удари срещу гражданската инфраструктура в региона“, написа ръководителят на областната администрация. Припомняме, че вчера руснаците удариха и подпалиха турски кораб в Одеса: Русия удари турски кораби в Одеса, Украйна отговори с атака по петролна рафинерия (ВИДЕО).

Ukrainian emergency services are currently working to extinguish a fire aboard a Turkish vessel in the port of Odesa following a Russian Iskander-M missile strike. https://t.co/C07959onuf pic.twitter.com/v5emBODQf6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 12, 2025

Руските сили са атакували енергийната инфраструктура в цяла Украйна, съобщава междувременно ръководителят на военната администрация на град Херсон. Това е довело до прекъсване на електрозахранването в града. Медиите в Одеса също съобщават за липса на електроенергия, отопление и вода. Освен това двама души са ранени в резултат на атака на руските въоръжени сили срещу Никопол в Днепропетровска област.

Вчера дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) отново нанесоха удари по руски нефтени платформи в Каспийско море. Машините с голям обсег на действие атакуваха платформите „Филановски“ и „Корчагин“, повреждайки критично оборудване и спирайки операциите им. Това е втората успешна атака срещу тези стратегически активи в рамките на една седмица.

🇺🇦 Ukraine’s SBU drones have again struck Russian oil platforms in the Caspian Sea. This time, long-range drones targeted the Filanovsky and Korchagin platforms, damaging critical equipment and halting operations. This marks the second successful attack on these strategic assets… pic.twitter.com/Yw59hJfZIw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 12, 2025

Украинската стратегическа система за противовъздушна отбрана и балистични ракети „Сапсан“ пък официално е влязла в серийно производство и систематично разгръщане, твърди официозът на украинската армия - Militarnyi. Това е важен момент в развитието на ракетните системи и отбранителните способности на Украйна.

