Путин трепери за Деня на победата: Зеленски го постави в поза "партер" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Всички помнят, че Върховният главнокомандващ (бел. ред. - т.е. руският диктатор Владимир Путин) определи 8 и 9 май като дати за прекратяване на огъня. Зеленски обаче обяви "прекратяване на огъня" в нощта на 5-ти срещу 6-ти (май). Нямаше реакция от Москва. Ситуацията дава на Киев широка свобода на действие - да обвини руските въоръжени сили в нарушения и да обяви отново удари по Москва. Някой мисли ли, че фашистите ще пропуснат възможността да се опитат да бомбардират Парада на победата? И защо биха се въздържали от това, ако киевската хунта преди това е тероризирала страната ни с пълна безнаказаност?". Това е коментар в един от най-популярните Z-канали в Русия, а именно "Два майора". Коментарът касае най-болезнената за режима на Путин имиджов въпрос в момента – провеждане на парад за Деня на победата във Великата отечествена война (бел. ред. - руснаците наричат така Втората световна война, сякаш сами са я спечелили) без този парад да се превърне в украинско унижение за Кремъл. - Още: "Няма парад без добрата воля на Украйна": Зеленски надцаква Путин с по-дълго примирие (ВИДЕО)

Денят на загубата - няма да е един

Коментарът на "Два майора" е само щрих от брожението и шумното жужене в Z-пространството в Телеграм. А че режимът на Путин търпи имиджов удар след имиджов удар точно в най-важния от гледна точка на пропагандата му ден в годината виждат дори незрящите. Още един от многото примери: Фицо потвърди: Ще съм в Москва на 9 май, но не на парада. Във Воронеж няма да има дори парад

Страхът на Кремъл за безопасността на събитието никога не е бил толкова голям – известният руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ, свързван с крило във ФСБ, публикува кадри как в Москва вече има контролно-пропускателни пунктове, а снайперисти и картечари са залегнали по кулите на Кремъл. Бронирано превозно средство с картечар е разположено близо до Кремълския насип на моста "Болшой Каменни", а входът за Червения площад е блокиран.

Moscow has tightened security ahead of the May 9 parade, turning the city center into a heavily controlled zone. Checkpoints have been deployed at entrances to the capital, armored vehicles and machine gun-equipped SUVs were seen near the Kremlin, and special forces took… pic.twitter.com/ybDQrWVE4B — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 4, 2026

На този фон – руски телекоми вече предупредиха, че на 9 май и в Санкт Петербург, втория най-голям руски град, ще има блокиране на мобилния интернет и на възможността да изпращаш SMS-и. В Москва е по-зле – блокада на фиксиран и мобилен Интернет, на SMS-и и дори контрол на наземните телефонни линии:

Предвид случилото се тази нощ е пределно ясно защо в Русия се вземат такива мерки

Но не е само тази нощ – предишната, когато украински дрон се разби в сграда на 6 километра от Кремъл, също е показателна. Серхий Стерненко, съветник на украинското министерство на отбраната, коментира, че става въпрос за операция с украинските дронове FP-1. Стерненко каза, че определен брой от тези дронове са успели да преминат през 3 ешелона на ПВО, пазеща Москва, включително 101 потвърдени от украинското разузнаване позиции на ПВО системи в руската столица, включително 10 полка, въоръжени със системи С-400 и над 80 позиции на системи "Панцир" и "Тор" - ОЩЕ: Украйна упорито "тренира" за Деня на победата: Прицелва се и удари в Москва, близо до Кремъл (ВИДЕО)

Ukraine's Ministry of Defense advisor Serhii Sternenko said FP-1 drones passed through three echelons of Moscow’s defenses overnight and bypassed 101 verified air defense positions, including 10 S-400 regiments and more than 80 Pantsir and Tor systems. He published a map of the… pic.twitter.com/KFDQ4MjhL0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 4, 2026

According to available information, the UAV that went down in Moscow last night turned out to be a full-scale FP-1 type attack drone. This marks the first confirmed presence of Ukrainian strike drones in close proximity to the Kremlin in a very long time. pic.twitter.com/hF8WMM7cny — WarTranslated (@wartranslated) May 4, 2026

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) изрично пише в дневния си обзор, че наблюдава "потвърждаващи доказателства за засилени мерки за сигурност за Путин и високопоставени руски служители. По време на войната е имало множество убийства и опити за убийство на високопоставени руски служители, някои от които са приписани на Украйна, което би могло да накара Путин да се тревожи за своята безопасност и безопасността на други висши руски служители. ISW също така наблюдава съобщения между май 2023 г. и декември 2025 г. за това, че руските власти са преместили увеличен брой системи за противовъздушна отбрана с малък и среден обсег, включително системи "Панцир-С1" и С-400, близо до резиденциите на Путин във Валдай и Москва-Сити" - ОЩЕ: Преврат, вместо парад: Кой ще се осмели да свали Путин от власт?

"Касапите са пред дилема - да изтеглят всички средства за противовъздушна отбрана, за да покрият парада и да отслабят други райони или да оставят всичко както е и да рискуват няколко хиляди "патриоти" под Кремъл, над които може да прелети дрон. Разбира се, те ще направят всичко, за да организират шоу, защото без него животът в тези краища е невъзможен" - подигравка от украинския военен телеграм канал "Офицер".

Отделно, Z-блогърите не спират да беснеят и за срещата на Европейската политическа общност в Ереван, Армения. В знак на безсилие бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, нарече украинския президент Володимир Зеленски и арменския премиер Никол Пашинян "безмозъчни русофоби". Той го стори в официалния си канал в Телеграм – и понеже няма мозък за повече, опита да се присмее на нивото на английския език на Зеленски и Пашинян – ОЩЕ: Русия гледа с безсилие: "Съюзникът" Армения е новата сцена на европейския елит под носа на Путин (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Отново няма на практика промяна в интензивността на бойните действия в Украйна на дневна база съгласно информацията на украинския генщаб. На 4 май е имало 149 бойни сблъсъка, само с 1 повече спрямо 3 май. Руснаците са хвърлили 273 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 39 по-малкое спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3572 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 190 нагоре. Руската армия е използвала 9649 FPV дрона, което с около 750 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

In the Novopavlivka direction, Russian forces transported infantry via vehicles to a drop-off point, from where they were supposed to reach our positions on foot. However, operators of the Perun unit from the 42nd Separate Mechanized Brigade spotted and eliminated the Russian… pic.twitter.com/PfRGOLlbFu — WarTranslated (@wartranslated) May 4, 2026

Промяна има що се отнася до това кое е било най-горещото направление – районът на Гуляйполе, в Запорожка област. Там са станали 29 руски пехотни атаки. На второ място е Покровското направление, там има 24 отбити руски пехотни атаки, а Покровск си стои в украинския списък с места, където има активни боеве. 16 руски пехотни атаки е имало в направлението от Торецк към Константиновка и още 3 откъм Часов Яр. Навсякъде другаде руската военна активност е под двуцифрено число пехотни атаки за последните 24 часа – а за пограничния район на Сумска област се появи видео от село Мирополе, което Русия обяви за превзето. Видеото е на 21-ва украинска механизирана бригада, чиито войници се снимат с украинското знаме в селото:

Fighters of Ukraine’s 21st Mechanized Brigade raised the Ukrainian flag in the center of Myropillia in Sumy region after Russian forces recently claimed they had captured the settlement. #Ukraine pic.twitter.com/HbwMsij7QD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 4, 2026

FPV drones from the 119th Territorial Defense Brigade struck a column of 7 Russian assault quad bikes that attempted an attack toward the village of Riasne in Sumy region on the morning of May 3. #Ukraine pic.twitter.com/nssUl2paYV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 4, 2026

По отношение на Константиновка, ISW отчита, че руски части най-после са успели да се инфилтрират в покрайнините на града. Оценката на тръста е, че руски войници има в 10,14% от територията на града, но че укрепени руски позиции са направени само в 0,7% от източните покрайнини на града. За пръв път руски части влязоха в източните покрайнини на Константиновка на 24 октомври, 2025 година – над 6 месеца по-късно те не са постигнали никакви съществени нови тактически успехи, посочват експертите на института. И правят интересно заключение – да, Константиновка е важен град за руското военно командване, част от първата линия на "крепостния пояс" на Украйна в Донецка област, обаче засега големите сили и подкрепления на руснаците отиват в Покровското направление. Там руските части се целят в Добропиля, най-западната точка от първата линия на "крепостния пояс", обаче не са стигнали дори на под двуцифрено число километри до този град. "При Константиновка врагът е концентрирал силите си върху разширяване на контролираната от него зона в Часов Яр, докато руските въоръжени сили подобряват тактическото си положение в Константиновка и подстъпите ѝ", твърди руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар".

Footage shows total destruction in Kostiantynivka. Yet another front line city that is wiped off the earth. The city is bombarded by artillery and guided bombs on a daily basis. Still, Ukrainian units maintain control over the majority of the city. Russia holds little presence in… pic.twitter.com/SWjsFWzmnl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 4, 2026

"Офицер" съобщава и, че в рамките на Първи корпус "Азов" от Националната гвардия на Украйна почва да се формира 41-ви полк "Пилум", който ще се занимава с работа с дронове. А украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов се оплаква, че няма качествен ремонт на пътищата между Павлоград и Лозово и се пита дали някой не краде държавни пари.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 11 балистични ракети "Искандер-М" и 164 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалена е 1 балистична ракета и 149 дрона, съобщават украинските ВВС. На 14 места в Украйна е имало удари от общо 8 балистични ракети и 14 дрона, а на още 10 места са паднали отломки от свалени въздушни цели.

Украинският вътрешен министър Игор Клименко съобщи в официалния си канал в Телеграм, че тази нощ в Полтава руснаците са нанесли въздушен удар по съоръжението за добив на газ. Избухнал е пожар и когато на място са дошли пожарникари и спасители, за да гасят, Русия е нанесла нов удар – загинали са двама спасители. Сред тях - заместник-началникът на Оперативно-координационния център на украинската спешна служба в Полтава Виктор Кузменко, който има награда "Герой на Украйна", защото под негово ръководство са спасени 17 души след руска атака срещу Полтава през 2024 г., както и пожарникарят Дмитро Скрил, със стаж от над 20 години. Отделно са убити и 2-ма цивилни, 8 са ранени.

И още – в Киевска област са ранени 3-ма души след руски въздушни удари по жилищни сгради, а според украинския регионален министър Олексий Кулеба в Харковска област руснаците са уцелили с дрон вагон. В Полтавска област дрон се разбил между релсите до дизелов локомотив – има повреди по него, а в Днепропетровска област беше ударена гара, щети има по електрически локомотив. При нито една от атаките няма пострадали:

