08 август 2025, 11:56 часа 503 прочитания 0 коментара
Арне Слот е щастлив със селекцията на Ливърпул и без Александър Исак - и потвърди кой си тръгва от "Анфийлд"

Наставникът на Ливърпул Арне Слот обяви, че е доволен от състава, с който разполага в момента. Треньорът отказа да коментира трансферната сага с Александър Исак, като единствено подчерта, че клубът следи трансферния пазар. Изглежда обаче, че Ливърпул няма да прави нищо на всяка цена до края на летния трансферен прозорец - и ако Нюкасъл отказва да продаде нападателя, то до трансфер на Исак на "Анфийлд" може и да не се стигне.

Дарвин Нунес напуска Ливърпул, но Александър Исак може и да не дойде

Нюкасъл мисли да "замрази" Александър Исак, който отказва да остане в клуба и иска да премине в Ливърпул. Слот бе попитан за Исак, но категорично отказа да коментира темата. "Не се говори за играчи, които не са твои. Много сме доволни от състава, с който разполагаме...", каза Слот, като призна, че Дарвин Нунес е пред трансфер. "Дарвин може би ще напусне, но все още нищо не е подписано, така че трябва да изчакаме няколко дни, докато се подпише."

Дарвин Нунес

"Мисля, че вече разполагаме с голяма атакуваща мощ в отбора. Гакпо, Киеза, Екитике, Салах, Виртц, Фримпонг – имаме много опции. Но също така следим пазара", добави още Слот. Той бе запитан и дали клубът ще търси нов централен бранител, но припомни, че в отбора е и Джо Гомес. "Имаме много опции с играчи, които могат да изпълняват ролята на централен защитник. Забравяте Джо Гомес. За съжаление, в момента той има лека контузия, но скоро ще се завърне в отбора. Наистина съм доволен от играчите, които имаме, а имаме много футболисти, които могат да играят на тази позиция", каза Слот.

За алтернатива на Салах може да се ползва и Джереми Фримпонг, отбеляза Слот, който похвали и младите футболисти, които тепърва ще се развиват покрай мъжкия отбор. Междувременно се появиха информации, че Ливърпул е набелязал нов нападател при пропадане на сделката с Исак.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ливърпул Александър Исак Арне Слот
